무려 6번째 시즌으로 돌아온다…넷플릭스에서 ‘새 시즌’ 공개 확정한 ‘국내 추리 예능’

‘크라임씬 제로’ 예고편 중 한 장면. 넷플릭스

‘크라임씬 제로’ 스틸. 넷플릭스

‘크라임씬 제로’ 공식 타이틀. 넷플릭스

추리 게임 예능 ‘크라임씬’이 새 시즌 제작을 확정 지었다.13일 넷플릭스 코리아는 소셜미디어(SNS)를 통해 “역대급 호평을 받은 ‘크라임씬 제로’가 더 진화한 추리 전쟁으로 돌아옵니다”라며 “추리 게임 예능 ‘크라임씬 제로’ 새 시즌 제작 확정”이라고 밝혔다.이와 함께 ‘크라임씬 제로’ 문구가 적힌 공식 타이틀도 함께 공개했다.‘크라임씬’ 시리즈는 용의자와 탐정이 된 각각의 출연진이 그들 가운데 숨어있는 범인을 찾아내는 롤플레잉 추리 게임 예능이다.이 시리즈는 치밀한 추리와 심리전, 예측이 불가능한 전개로 꾸준한 사랑을 받으며, 2014년부터 총 5개의 시즌으로 제작됐다.시즌1~3은 2014~2017년 JTBC에서 방영됐다.시즌4인 ‘크라임씬 리턴즈’는 2024년 티빙에서 공개됐다. 시즌4는 기존 플레이어인 장진, 박지윤, 장동민에 새 플레이어 키, 안유진, 주현영이 합류해 화제를 모았다.시즌5에 해당하는 ‘크라임씬 제로’는 지난해 넷플릭스와 손잡으며 탄생했다. 화려해진 세트와 탄탄한 세계관으로 돌아와 역대급 시즌이라는 호평을 받았다. 장진, 박지윤, 장동민, 김지훈, 안유진이 합을 맞췄다.특히 팽팽한 긴장감 속에서도 웃음을 놓치지 않는 독창적 연출, 출연진들이 만들어가는 서사, 치열한 심리전 등으로 시청자들의 몰입도를 끌어올렸다는 평가를 받았다.이날 제작이 확정된 ‘크라임씬 제로’는 시즌5의 속편이다. 매 시즌 흥행몰이에 성공하며 국내 추리 예능의 교과서로 자리 잡아온 ‘크라임씬’이 새롭게 돌아오는 시즌에서 어떤 서사와 세계관, 플레이 방식으로 시청자들을 사로잡을지 기대감을 모은다.온라인에서는 새 시즌 제작 소식이 전해지자 “앞 시즌만 벌써 수십번 돌려봤다. 새 시즌이라니 너무 감격스럽다”, “배급사가 달라지면서 제작 규모도 커진 게 눈에 보인다. 벌써 설렌다” 등의 반응이 나타났다.또 OTT 플랫폼에 최적화된 포맷을 가진 ‘크라임씬’이 앞으로는 OTT 시장 흐름에 발맞춰 정기 시즌제로 정착하길 바란다는 기원도 이어졌다.한편 ‘크라임씬’ 새 시즌의 공개 시점은 아직 확정되지 않은 것으로 전해졌다.최종범 인턴기자