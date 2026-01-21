“오르락내리락 반복하더니”…결국 시청률 2.6%까지 떨어진 채 종영 앞둔 ‘한국 드라마’

‘아이돌아이’ 방송화면. 지니 TV, ENA

‘아이돌아이’ 10회 방송화면 갈무리. 지니 TV, ENA

‘아이돌아이’ 포스터. 지니 TV, ENA

지니 TV 오리지널 드라마 ‘아이돌아이’가 종영까지 2회를 앞두고 시청률이 2.6%까지 떨어졌다.21일 시청률 조사회사 닐슨코리아에 따르면, 전날 ENA 채널에서 방송된 지니 TV 오리지널 드라마 ‘아이돌아이’는 10회에서 전국 가구 기준 시청률 2.6%를 기록했다. 지난 19일 방송된 9회 시청률 3.2%보다 0.6%p(포인트) 떨어진 수치다.드라마는 그간 시청률 2~3%대에서 부침을 겪어왔다. 그나마 7회부터는 시청률 3%대를 유지해왔지만, 이번 회차에서는 그 흐름마저도 깨진 것이다. 2%대 시청률은 6회 시청률(2.8%) 이후 처음이다.총 12부작으로 기획된 ‘아이돌아이’는 팬심 만렙의 스타 변호사 맹세나(최수영 분)가 살인 용의자로 몰린 ‘최애’ 아이돌 도라익(김재영 분)의 사건을 맡으며 벌어지는 이야기를 그린 미스터리 법정 로맨스다.이날 방송에서는 맹세나와 도라익이 감정의 혼란과 외부의 위기 속에서 서로를 향한 마음을 확인해 가는 과정이 그려졌다. 맹세나는 도라익을 향한 감정이 팬심인지 사랑인지 확신하지 못해 고백을 망설였지만, 커져 가는 마음만큼은 부정하지 못했다. 결국 다시 마주한 두 사람은 조심스럽게 설렘을 나누며 관계의 새로운 국면을 맞았다.그러나 평온도 잠시, 두 사람의 동거 사실과 함께 맹세나의 신상이 공개되며 위기가 찾아온다. 예기치 못한 비난과 시위 속에서 맹세나는 도라익을 지키려 했고, 도라익 역시 물러서지 않겠다는 의지를 드러냈다. 충돌과 오해 끝에 서로의 상처를 마주한 두 사람은 위로를 주고받으며 한층 단단해졌고, 맹세나는 도라익을 있는 그대로 사랑하겠다며 진심을 고백했다.이어 곽병균(정재광 분)의 선전포고와 함께 도라익의 정식 기소 소식이 전해졌다. 이후 정면 돌파를 택한 두 사람은 예상치 못한 증거를 마주했다. 압수품 속 피어싱이 도라익의 것이 아니라는 사실을 알게 된 것이다. 피어싱 주인을 알고 있다는 도라익의 의미심장한 반응이 이어져 궁금증을 자아냈다. 특히 최재희(박정우 분)의 의식이 돌아오는 엔딩은 앞으로 밝혀질 거대한 진실을 예고했다.종영까지 2회를 앞두고 박진감 넘치는 전개를 펼치고 있는 ‘아이돌아이’가 남은 회차에서 시청률 반등에 성공할 수 있을지 관심이 집중된다.‘아이돌아이’는 매주 월요일, 화요일 밤 10시 ENA에서 방송된다.최종범 인턴기자