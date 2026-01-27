이번 식재료는 김?…MBC가 안성재 셰프 앞장세워 기획한 ‘다큐 프로그램’

안성재 셰프. 넷플릭스 예능 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁(시즌1)’

MBC ‘K-김 레볼루션’ 방송화면 갈무리

MBC ‘K-김 레볼루션’

미쉐린 3스타 출신이자 넷플릭스 예능 ‘흑백요리사’ 시리즈에 심사위원으로 출연해 폭발적인 인기를 얻은 안성재 셰프가 한국 수산 식품을 대표하는 김에 대해 이야기하는 다큐멘터리 ‘K-김 레볼루션’이 방송을 앞두고 있다.MBC 특집 다큐멘터리 ‘K-김 레볼루션’은 오는 28일 오후 9시에 방송된다.이 프로그램은 안성재 셰프가 처음으로 선택한 다큐멘터리로, 김에 관한 내용을 중심적으로 풀어낸다.안성재 셰프는 그간 파인다이닝 셰프로서 다양한 최고급 식재료를 다뤄온 만큼, 한국 김이 지닌 품질 경쟁력과 재료로서의 깊이, 나아가 글로벌 미식 시장에서의 확장 가능성 등에 대해 알아본다.제작 기간은 약 1년이 걸렸다. 그동안 안성재 셰프는 다양한 세계 도시와 여러 미슐랭 셰프들을 찾았고, 차세대 셰프들이 모이는 미식의 최전선까지 종횡무진했다. 특히 미국 샌프란시스코에서는 과거 미쉐린 레스토랑에서 함께 근무했던 동료 셰프와 즉석에서 김 요리에 나서기도 했다.또 한국 완도의 섬마을 소안도를 찾아 전통 물김 밥상까지 경험했다.‘김떡’, ‘김복쌈’, ‘김해신탕’ 등 물김을 활용한 음식을 처음 맛본 안성재 셰프는 투박하지만 깊은 손맛이 살아 있는 섬마을 밥상에 연신 감탄을 쏟아냈다. 한국적인 밥상에서 글로벌 미식 시장에서 통할 김의 가능성을 발견할 수 있을지 관심이 집중된다.이 밖에도 프로그램은 한국의 김 양식·가공 산업의 현주소와 안정적인 품질 관리 시스템을 조명한다.한국 수산물 수출 통합 브랜드 ‘K·FISH’가 쌓아온 신뢰성과 우수성을 국내외 시청자들에게 전달하며 한국 수산물의 현재는 물론 세계 시장에서의 미래 경쟁력까지 함께 조망할 예정이다.MBC 특집 다큐 ‘K-김 레볼루션’은 오는 28일 오후 9시에 방송되며, OTT 플랫폼 웨이브를 통해서도 공개된다.최종범 인턴기자