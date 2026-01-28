‘12.9% 신화’ 로코 퀸, ‘얼굴 천재’ 만날까…역대급 조합 예고한 ‘신작 드라마’

배우 안은진. SBS ‘키스는 괜히 해서!’ 방송화면

배우 서강준(왼쪽)과 안은진. 맨오브크리에이션-UAA 제공

배우 안은진. MBC ‘연인’ 방송화면

‘2025 MBC 연기대상’의 주인공인 배우 서강준과 ‘키괜(키스는 괜히 해서!) 신드롬’의 주역 안은진이 KBS 새 드라마 ‘너 말고 다른 연애’로 호흡을 맞출 가능성이 커지면서 팬들의 이목이 쏠리고 있다.28일 안은진의 소속사 UAA는 “안은진이 ‘너 말고 다른 연애’ 출연 제안을 받고 현재 긍정적으로 검토 중”이라고 밝혔다.‘너 말고 다른 연애’는 결혼의 갈림길에 선 오랜 연인이 예기치 못한 새 인연을 만나며 진정한 사랑의 의미를 찾아가는 과정을 그린 로맨틱 코미디다. 10년 이상 서로의 곁을 지켜온 연인과 어느 날 갑자기 등장한 주인공들까지 네 남녀의 솔직한 감정선이 교차하며 전개된다.특히 이 작품은 서강준이 ‘언더커버 하이스쿨’로 ‘2025 MBC 연기대상’ 대상을 거머쥔 뒤 선택한 차기작이라는 점에서 화제를 모았다.서강준은 극 중 완벽한 외모와 능력을 갖춘 ‘남궁호’ 역을 맡아 사랑하는 연인의 흔들림을 마주한 이후 파격적인 제안을 받으며 감정적 소용돌이에 휘말리는 인물을 깊이 있게 그려낼 예정이다.안은진이 받아든 ‘이미도’ 역은 촬영 현장에서 가장 빛나는 영화감독으로 미모와 카리스마를 겸비한 인물이다. 그는 남자친구가 있음에도 새로운 감정의 대상을 만나 혼란에 빠지게 된다.tvN ‘슬기로운 의사생활’을 통해 얼굴을 알린 안은진은 MBC 드라마 ‘연인’으로 최고 시청률 12.9%를 기록하며 흥행력을 입증했다.최근에는 SBS ‘키스는 괜히 해서!’로 넷플릭스 글로벌 TV쇼 비영어 부문 1위를 차지하며 ‘차세대 로코 퀸’으로 자리매김했다. 연기력을 인정받아 ‘2025 SBS 연기대상’에서 베스트 커플상과 우수 연기상을 받기도 했다.최고의 주가를 올리고 있는 두 배우의 만남 소식에 온라인상에서는 “비주얼만 봐도 대박”, “믿고 보는 연기 조합”, “드디어 서강준 로코” 등 뜨거운 반응이 이어지고 있다.연기력과 화제성을 겸비한 서강준과 안은진이 ‘너 말고 다른 연애’를 또 하나의 로맨틱 코미디 흥행작으로 이끌 수 있을지 주목된다.유승하 인턴기자