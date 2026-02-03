초반 흐름 좋았는데…후반부까지 5%대 시청률에 발목 잡힌 ‘이 드라마’

tvN ‘스프링 피버’ 방송화면

tvN ‘스프링 피버’ 방송화면

tvN ‘스프링 피버’ 포스터

배우 안보현과 이주빈 주연의 tvN 월화드라마 ‘스프링 피버’가 종영까지 3회를 앞두고 5%대 시청률에서 쉽게 벗어나지 못하는 모습이다.3일 시청률 조사회사 닐슨코리아에 따르면 전날 방송된 tvN 월화드라마 ‘스프링 피버’ 9회는 전국 가구 기준 시청률 5.4%를 기록했다.지난 5일 첫 방송 시청률 4.8%로 출발한 이 드라마는 역대급 주연 조합으로 화제를 모으며 방송 3회 만에 시청률이 5.4%까지 올랐다. 그러나 이후 시청률은 뚜렷한 상승세 없이 5.0% 전후에 머물고 있는 상태다.‘스프링 피버’는 불타는 심장을 가진 남자 선재규(안보현 분)와 찬바람 쌩쌩 부는 교사 윤봄(이주빈 분)의 핑크빛 로맨스를 담은 작품이다.9회에서는 선재규와 윤봄이 위기를 사랑으로 극복하며 앞으로 나아가는 모습이 그려졌다.선재규와 윤봄은 공개 연애를 시작했다. 둘은 남의 시선을 의식하지 않고 마을 곳곳을 누비며 편안한 만남을 가졌다. 이들은 한시도 떨어지고 싶지 않은 마음으로 하룻밤을 함께 보내며 보는 이들의 심박수를 최고조로 끌어올렸다.엄마 선희연(손여은 분)을 만나러 서울로 향했던 선한결(조준영 분)은 선재규가 숨겨왔던 진실을 알게 됐다. 이후 선한결을 찾으러 온 최세진(이재인 분)이 마음을 고백하는 등 두 사람의 관계에도 발전이 있었다.방송 후반부에 공개된 10회 예고 영상에서는 윤봄의 엄마 정난희(나영희 분)가 마을로 찾아오는 모습이 담겨 불안감을 고조시켰다. 정난희가 선재규를 마음에 들어 하지 않는 장면이 연출돼 새로운 갈등을 예고했다.‘스프링 피버’는 방영 전부터 예비 시청자들의 기대를 한 몸에 받은 작품이다.대세 배우 안보현과 이주빈이 한 작품에서 합을 맞췄을 뿐만 아니라, 드라마 ‘내 남편과 결혼해줘’(최고 시청률 12.0%)로 tvN 월화극의 전성기를 이끈 박원국 PD가 연출을 맡았다는 소식이 전해지면서다.하지만 시청률이 5%대에 머물면서 초반 기대치에 못미치는 성적을 내고 있는 상황이다. 중반부 전개에 힘이 실리지 못하며 극 전반의 몰입도를 끌어올리지 못했다는 분석이 나온다.총 12부작으로 기획된 이 작품은 이제 3회 방송만을 남겨두고 있다. 후반부 전개가 정체된 시청률 흐름을 반전시킬 수 있을지 관심이 집중된다.‘스프링 피버’는 매주 월요일과 화요일 오후 8시 50분에 방송된다.최종범 인턴기자