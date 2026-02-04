“일단 1회 시청은 확정”…화려한 주연 캐스팅에 벌써부터 기대 모이는 ‘한국 드라마’

SBS ‘신이랑 법률사무소’ 스페셜 티저 영상

SBS ‘신이랑 법률사무소’ 스페셜 티저 영상 갈무리

SBS ‘신이랑 법률사무소’ 티저 포스터

배우 유연석과 이솜의 주연 조합으로 공개 전부터 기대를 모으고 있는 SBS 신작 ‘신이랑 법률사무소’가 다음 달 방영된다.오는 3월 13일 첫 방송되는 SBS 새 금토드라마 ‘신이랑 법률사무소’는 망자의 恨(한)을 통쾌하게 풀어주는 ‘신들린 변호사’ 신이랑과 승소에 모든 것을 건 ‘냉혈 엘리트 변호사’ 한나현의 기묘하고도 따뜻한 한풀이 어드벤처를 그린다.‘천원짜리 변호사’, ‘강매강’ 등의 작품을 공동 연출한 신중훈 감독과 드라마 ‘앨리스’ 극본을 공동 집필한 김가영·강철규 작가가 의기투합해 제작한 작품이다.드라마는 특히 주연 배우로 유연석, 이솜 등이 출연해 첫 방송 전부터 화제를 모으고 있다.유연석은 무당집이었던 곳에 법률사무소를 연 뒤부터 귀신이 보이기 시작한 변호사 신이랑 역을 맡는다. SBS ‘낭만닥터 김사부’로 최고 시청률 27.6%를 찍어 흥행 돌풍을 일으키고, 이후에도 tvN ‘미스터 션샤인’, ‘슬기로운 의사생활’ 시리즈, 넷플릭스 시리즈 ‘수리남’ 등에서 꾸준하게 연기 활동을 이어가며 대세 배우로 자리 잡은 유연석이 이번 작품에선 어떤 연기를 보여줄지 기대가 모인다.이솜은 대형 로펌 승률 100%의 에이스 변호사 한나현 역을 연기한다. tvN ‘이번 생은 처음이라’, OCN ‘구해줘2’, SBS ‘모범택시’ 등에서 개성 있는 연기로 이름을 알린 이솜은 ‘LTNS’ 이후 약 2년 만의 안방극장 복귀로 이번엔 어떤 매력으로 시청자들을 매료시킬지 관심이 집중된다.지난달 공개된 티저 영상에서도 예비 시청자들의 반응은 뜨거웠다.티저 영상에서는 귀신을 보는 능력 때문에 의뢰인에 따라 전혀 다른 인물처럼 변하는 빙의 전문 변호사 신이랑의 모습이 그려졌다. 또 한나현은 비상식적인 신이랑을 불신하며 날 선 태도를 보이지만 기묘한 사건에 얽히면서 그의 든든한 조력자로 변화되는 인물로 묘사됐다.영상을 본 누리꾼들은 “유연석이면 일단 1회는 본다”, “빙의가 계속되면 유연석은 1인 다역을 맡는 건데 연기 파티가 펼쳐지겠다”, “이솜 특유의 연기 톤을 좋아하는데 이번 작품도 기대된다” 등 출연 배우들에게 기대를 거는 반응을 내놨다.한편 ‘신이랑 법률사무소’는 4일 작품의 세계관을 압축한 티저 포스터도 공개했다.포스터에는 ‘보이지 않는 진실을 변호합니다’라는 문구와 함께 모든 사건이 시작되는 옥천빌딩 501호의 풍경이 담겼다.501호는 평범한 변호사였던 신이랑이 우연히 얻게 된 사무실이자, 그가 귀신을 보기 시작한 뒤 뜻하지 않게 기묘한 사건들에 휘말리게 된 출발점이다. 십이간지가 그려져 벽면에 붙어 있는 부적과 은은하게 피어오르는 향로의 연기가 신비로운 분위기를 연출해 극 중 어떤 서사가 펼쳐질지 궁금하게 만든다.‘신이랑 법률사무소’는 ‘오늘부터 인간입니다만’의 후속으로 오는 3월 13일 오후 9시 50분 첫 방송된다.최종범 인턴기자