방송사에서 폐지됐지만 OTT에서 훨훨 난다…시즌4 공개까지 확정된 ‘이 프로그램’

넷플릭스 ‘도라이버: 잃어버린 나사를 찾아서’ 방송화면

왼쪽부터 차례대로 KBS 2TV ‘홍김동전’, 넷플릭스 ‘도라이버: 잃어버린 나사를 찾아서’, ‘도라이버: 잃어버린핸들을 찾아서’ 포스터.

‘도라이버: 더 라이벌’

KBS 2TV 예능 프로그램으로 출발해 시청률 부진 등으로 인해 폐지됐으나, 이후 넷플릭스에서 재기에 성공하며 인기를 끌고 있는 ‘도라이버’가 네 번째 시즌 공개를 확정했다.지난 1일 넷플릭스 ‘도라이버’ 측은 오는 22일 시즌4를 공개한다고 전했다. ‘도라이버’는 출연진들이 게임, 분장, 벌칙, 여행, 먹방, 토크 등을 진행하며 시청자들에게 유쾌한 에피소드를 선사하는 예능 프로그램이다. 시즌4에서도 기존 멤버인 조세호를 비롯해 모델 홍진경, 주우재, 코미디언 김숙, 그룹 2pm 출신 우영이 출연한다.‘도라이버’는 KBS 2TV ‘홍김동전’에서 파생됐다. 2022년 첫 방송을 시작해 김숙, 홍진경, 조세호, 주우재, 장우영이라는 멤버 조합과 더불어 동전 던지기로 출연진의 운명을 바꾸는 독특한 콘셉트로 화제를 모았다. 하지만 평균 시청률 1%대로 부진한 성적을 이어갔고, 프로그램은 결국 방영 1년 반 만인 2024년 1월 폐지가 결정됐다.하지만 프로그램은 저조했던 시청률에도 불구하고 마니아층을 확보하고 ‘저금통’ 등의 팬덤층을 형성하는 데까지 성공했다. 팬들의 후속 시즌 제작 요청이 쇄도하자 ‘홍김동전’의 연출을 맡았던 박인석 PD는 기존 제작진, 출연진과 함께 재정비를 거쳐 ‘도라이버’라는 새 프로그램 제작을 결정했다.프로그램은 지난해 2월 넷플릭스를 통해 시즌1에 해당하는 ‘도라이버: 잃어버린 나사를 찾아서’로 돌아왔다. 기존에는 1시간이 넘었던 한 회 분량을 30분 내외로 맞추는 등 온라인동영상서비스(OTT) 스트리밍 환경에 맞춰 프로그램 개편도 진행했다.‘도라이버: 잃어버린 나사를 찾아서’는 공개 첫 주 넷플릭스 대한민국 시리즈 TOP 10 1위에 오르는 등 큰 화제를 모았다. 인기에 힘입어 후속 시즌은 연달아 제작됐고, 시즌2 ‘도라이버: 잃어버린 핸들을 찾아서’, 시즌3 ‘도라이버 해체쇼’도 꾸준하게 인기를 끌었다.시즌4는 ‘도라이버: 더 라이벌’라는 명칭으로 돌아온다. 제작진은 공식 소셜미디어(SNS) 계정을 통해 “앞으로 도라이들은 서로가 서로의 라이벌로, 혹은 새롭게 등장한 라이벌과 팽팽하게 대치한다. 치열한 경쟁을 통해 라이벌을 꺾어라”라며 새 시즌에 대한 콘셉트를 예고했다.한편 최근 ‘도라이버’는 멤버 조세호로 인해 난항을 겪기도 했다. 앞서 조세호는 조폭과의 친분설로 인해 구설에 올라 출연 중이던 일부 예능 프로그램에서 하차했다. ‘도라이버’에서도 하차할지 대중의 관심이 쏠렸으나, 조세호는 제작진과 논의 끝에 시즌4 출연을 이어가기로 했다.당시 제작진 측은 “출연진과 제작진 모두 도라이버 새 시즌을 열심히 준비하고 있다”며 “조세호씨도 시즌3에 이어 시즌4 역시 함께할 예정이다. 많은 관심과 애정 부탁드린다”고 밝혀 조세호와의 동행 의지를 피력했다.한때 방송사에서 폐지되는 수모까지 겪었지만 OTT에서는 완벽한 재기에 성공한 예능 프로그램 ‘도라이버’가 향후 대세 프로그램으로 자리 잡고 장기간 방영을 이어갈 수 있을지 관심이 집중된다.오는 22일 첫 공개되는 시즌4는 매주 일요일 오후 5시마다 넷플릭스를 통해 공개된다.최종범 인턴기자