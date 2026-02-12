김태리·최현욱이 선생님으로…폐교 위기 학교에 연극 수업 개설하는 ‘프로그램’

tvN ‘방과후 태리쌤’ 하이라이트 영상

배우 김태리가 예능 프로그램 ‘방과후 태리쌤’에 출연해 아이들의 방과 후 연극 수업을 맡는다.오는 22일 첫 방송되는 tvN ‘방과후 태리쌤’은 인구 감소로 폐교 위기에 놓인 작은 마을 초등학교에 단 하나뿐인 방과 후 연극 수업이 개설되면서 벌어지는 이야기를 담은 예능이다. 앞서 JTBC ‘싱어게인’, ‘슈가맨’ 시리즈, 넷플릭스 ‘흑백요리사’를 선보인 스튜디오 슬램이 제작을 맡았다.김태리는 아이들에게 직접 연극을 가르치는 ‘테리쌤’으로 출연한다. 그간 영화와 드라마를 통해 탄탄한 연기력을 증명해온 그는 대학교 연극 동아리에서 연기를 시작했던 경험을 살려 수업에 나선다.여기에 배우 최현욱과 방송인 강남이 김태리를 돕는 보조 교사로 출연한다.‘방과후 태리쌤’은 김태리와 최현욱이 만난 첫 미팅 현장 등을 담은 하이라이트 영상을 공개했다.앞서 드라마 ‘스물다섯 스물하나’를 함께하며 친해진 김태리와 최현욱은 한 달에 한 번 만나 고민 상담을 할 정도로 두터운 친분을 자랑한다.연극으로 초등학생 아이들에게 ‘함께’의 가치에 대해 알려주고픈 두 사람은 각자 맡을 일을 이야기하며 친한 누나, 동생 같은 분위기를 자아내 즐거움을 선사한다. 여기에 웃고, 싸우고, 화해하는 두 사람의 모습이 더해지며 현실 남매 케미스트리가 예고돼 유쾌함을 전했다.연극반 선생님에 첫 도전하는 김태리는 각색부터 연기 지도, 청소 등을 맡아 꼼꼼한 선생님의 면모를 드러낸다. 연극반을 위해 아침형 인간을 선언하지만 모든 일에 만능인 그녀도 아침 일찍 기상하는 일에는 어려움을 느낀다.보조 선생님으로 출연한 최현욱은 구호 만들기, 율동 수업 전담, 몸풀기, 아이들 준비물 챙겨주기, 화장실 에스코트 등을 도맡는다.하지만 소수 인원으로 연극반을 꾸려나가기 힘들어지자 이들은 급하게 SOS를 요청하고 나선다. 이에 코드 쿤스트, 안성재 셰프 등이 합류하는 모습이 예고돼 연극반에서 어떤 이야기가 만들어질지 궁금증을 더한다.제작진은 “지역 소멸 위기에 처한 학교들이 방과 후 활동을 통해 다시 활기를 되찾은 실제 사례에서 영감을 얻었다”며 “연기에는 누구보다 진심이지만, 선생님 역할은 처음인 김태리와 순수한 아이들이 함께 만들어갈 특별한 연극 수업에 많은 관심과 응원을 부탁드린다”고 밝혔다.최종범 인턴기자