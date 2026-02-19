ENA 드라마 역대급 시청률 기록했었는데…인기 힘입어 시즌2로 돌아오는 ‘한국 드라마’

ENA ‘크래시’ 시즌1 방송화면

ENA ‘크래시’ 시즌1 스틸

ENA ‘크래시’ 시즌1 포스터

한때 ENA 드라마 역대 최고 시청률 순위에서 2위까지 오르는 등 흥행 돌풍을 일으켰던 드라마 ‘크래시’가 새 시즌으로 돌아온다.지난 13일 ENA에 따르면 ‘크래시2: 분노의 도로’는 올해 하반기 ENA 월화드라마로 방영된다. 이는 2024년 방송된 드라마 ‘크래시’의 두 번째 이야기로, 도로 위 빌런들을 단죄하는 교통범죄수사팀의 이야기를 다룬다.‘크래시’는 방영 당시 흥행몰이에 성공한 바 있다. 드라마는 1회에서 시청률 2.2%로 출발했지만 최종회에서 3배에 달하는 6.6%까지 치솟았고, 당시 ENA 역대 드라마 가운데 ‘이상한 변호사 우영우’(최고 시청률 17.5%)에 이어 두 번째로 높은 최고 시청률을 기록했다.교통 범죄라는 독창적 소재, 권선징악 서사, 배우들의 남다른 케미스트리, 긴박감 넘치는 차량 액션 장면 등으로 뜨거운 반응을 얻었던 만큼 이번 시즌에서도 전작의 성공 공식을 이어갈 예정이다.이번 시즌에서는 교통범죄수사팀 ‘T.C.I’가 국가수사본부 소속 광역수사대로 거듭나 전국구 교통 범죄 사건을 해결한다. 더 교묘해지고 거대해진 교통 강력 범죄자들을 일망타진하는 수사 활극이 펼쳐질 전망이다.시즌2에서도 시즌1 제작진과 흥행 주역들이 다시 한번 호흡을 맞춘다.‘모범택시’ 시즌1 등으로 액션 연출 역량을 인정받은 박준우 감독과 캐릭터 구축력이 뛰어난 오수진 작가가 다시 한번 의기투합한다. 제작은 드라마 ‘이상한 변호사 우영우’, ‘킹덤’ 시리즈, ‘시그널’ 등의 화제작을 선보인 에이스토리가 맡아 완성도를 높인다.배우 이민기는 작은 단서 하나도 놓치지 않는 집요함으로 사건을 해결하는 주임 차연호로 돌아온다. 그는 “시즌1보다 지능화된 교통 범죄를 해결하기 위해 T.C.I의 수사도 고도화될 예정”이라며 “오랜만에 연호를 만나게 돼 반갑고, 팀워크와 호흡도 좋아서 기대된다. 배우들이 다시 모인 만큼 좋은 작품을 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.곽선영은 실전으로 익힌 무술 실력과 지독한 수사 본능으로 사건을 해결하는 민소희 역을, 허성태는 뺑소니로 아내를 잃은 슬픔을 가지고 있는 T.C.I 팀장 정채만 역을 재차 맡는다.이호철은 관찰력과 자료 분석력이 뛰어난 교통 범죄계 애널리스트 우동기, 문희는 정보력과 함께 화려한 무술실력을 소유한 어현경 역으로 다시 분한다.여기에 아이돌 그룹 NCT 지성은 T.C.I를 동경하는 순경 지대세 역을 맡아 극에 새롭게 합류한다.‘크래시2: 분노의 도로’는 올해 하반기 ENA에서 방송되며, KT 지니 TV에서도 공개된다.최종범 인턴기자