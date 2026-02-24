첫방부터 ‘역대 1위’ 찍더니…7회 만에 시청률 ‘껑충’ 뛴 ‘이 드라마’

첫 방송부터 신기록을 세우며 화려한 출발을 알린 ENA 월화드라마 ‘아너: 그녀들의 법정’이 7회 만에 자체 최고 시청률을 경신하며 상승세를 이어갔다.24일 시청률 조사회사 닐슨코리아에 따르면 전날 방송된 ‘아너: 그녀들의 법정(이하 ‘아너’)’ 7회는 전국 가구 기준 4.3%의 시청률을 기록했다.‘아너’는 지난 2일 1회 시청률 3.1%로 ENA 채널 역대 드라마 가운데 가장 높은 첫 방송 시청률을 기록하며 주목받았다.다만 이후 3%대 시청률에 머물며 기대만큼의 상승세를 보이지 못했고 5회와 6회는 시청률이 하락했다.이런 상황에 7회는 직전 회차 대비 1.2%포인트 상승하며 자체 최고 시청률을 기록했다. 정체됐던 흐름에 반등의 계기를 마련했다는 평가다.동명의 스웨덴 드라마를 원작으로 한 ‘아너’는 거대한 스캔들이 되어 돌아온 과거에 정면으로 맞서는 세 여성 변호사의 이야기를 그린 미스터리 추적극이다.대학 시절부터 인연을 이어온 20년 지기 라영(이나영 분), 신재(정은채 분), 현진(이청아 분)이 오직 ‘여성 범죄 피해자’만을 변호하기 위해 로펌 ‘L＆J(Listen and Join)’을 설립한다. 이들은 ‘부서져도 끝내 무너지지 않는’ 명예를 지키기 위해 고군분투하던 중 자신들의 과거와 얽힌 사건을 마주하게 된다.7회 방송에서는 라영과 현진을 습격했던 ‘초록후드’ 한민서(전소영 분)의 수상한 행보가 이어졌다. 불법 성매매 앱 ‘커넥트인’ 관련 정보를 제공하는 대가로 라영의 집에서 지내던 그는 마약사범 이선화(백지혜 분)를 살해하고, 이준혁(이충주 분) 기자의 노트북을 숨기는 등 긴장감을 끌어올렸다.그 사이 신재는 IT 기업 대표 백태주(연우진 분)와의 약혼을 공식 발표했다. 모친 성태임(김미숙 분)에게 이 소식을 전하며 L＆J 독립을 위한 공익재단 설립을 선물 받았다고 밝혔다.방송 말미에는 라영이 성폭력 피해자 변호에 집요하게 매달렸던 이유가 드러났다. 20년 전 대학 동기였던 박제열(서현우 분)에게 데이트폭력을 당해 낳은 딸이 있었던 것.라영은 박제열의 부인 홍연희(백은혜 분)를 구하기 위해 집 안으로 들어갔고, 문이 잠기는 소리와 함께 “기다리고 있었어”라는 박제열의 목소리가 들리며 긴장감 넘치는 엔딩을 장식했다.클라이맥스를 향해 달려가고 있는 ‘아너’는 매주 월요일과 화요일 오후 10시에 방송된다.유승하 인턴기자