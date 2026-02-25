‘꽃보다 청춘’ 10년 만에 귀환…생방송 중 여행 끌려간 출연진은 누구

나영석 PD. 유튜브 채널 ‘채널 십오야’ 캡처

유튜브 채널 ‘채널 십오야’ 캡처

tvN ‘꽃보다 청춘 아프리카’ 포스터

나영석 PD의 여행 예능 ‘꽃보다 청춘’이 10년 만에 새로운 시즌으로 돌아온다.지난 24일 유튜브 채널 ‘채널 십오야’에서는 ‘유미·서준·우식 셋만 모르는 ‘꽃보다 청춘: 리미티드 에디션’’이라는 제목의 라이브 방송이 진행됐다.이날 나영석 PD는 김대주 작가의 데뷔 20주년을 축하하는 자리라고 속여 배우 정유미, 박서준, 최우식을 초대했다.세 사람은 김 작가에게 축하 인사를 전하며 함께 일해온 시간들에 대한 추억을 나눴다.이후 나 PD는 “사실 오늘 새로운 프로그램의 사전 모임을 한다. 이번에 저희가 할 새로운 프로그램이 무엇인지 모르시죠?”라고 새 프로그램에 대해 언급했다.이에 박서준은 “전혀 모른다. 제발 알려달라”라고 말해 궁금증을 더했다.나 PD는 “이 세 사람이 함께한다면 어떤 프로그램이 좋을지 이야기해보자. 아이디어 있으면 댓글로 남겨달라”고 시청자들에게 질문했다.댓글창에서 ‘여행’이 언급되자 나 PD는 “여행을 간다면 국내가 좋을까, 해외가 좋을까. 혹시 국내 여행을 간다면 1인당 용돈은 얼마가 적당할까?”라고 물었다.댓글 반응을 지켜보던 나 PD는 “구독자들의 의견이 이렇게 비슷하다는 게 신기하다. 국내 여행에 1인당 10만원 정도면 좋을 것 같다”며 “그렇다면 언제 떠나는 게 좋겠냐”고 의미심장하게 되물었다.이어 “지금 당장. 이게 민심이다”라며 ‘꽃보다 청춘: 리미티드 에디션’ 론칭을 깜짝 발표했다.뒤편에 걸려 있던 김대주 작가의 20주년 축하 현수막은 ‘정유미·박서준·최우식의 여행을 응원합니다. 무사 출발, 무사 귀환 기원’이라는 문구로 바뀌었다.현수막이 공개되자 정유미, 박서준, 최우식은 깜짝 놀랐고 라이브 방송 종료 직후 곧바로 국내 여행길에 올랐다.나 PD는 “‘꽃보다 청춘’에 ‘리미티드’라는 부제가 붙은 이유는 용돈 10만원, 국내 여행 등 여러 제한 조건이 있기 때문”이라며 “여행을 충분히 즐기고 월요일에 돌아와서 보고하는 라이브를 진행하겠다”고 예고했다.2014년 ‘꽃보다 할배’의 스핀오프로 시작된 ‘꽃보다 청춘’ 시리즈는 페루 편(유희열·윤상·이적), 아이슬란드 편(정상훈·조정석·정우·강하늘), 라오스 편(유연석·손호준·차선우) 등을 통해 큰 사랑을 받았다.특히 2016년 방송된 아프리카 편(안재홍·류준열·고경표·박보검)은 최고 시청률 11.8%를 기록하며 나영석 PD표 여행 예능의 저력을 입증했다.이번 ‘리미티드 에디션’은 출연자를 갑작스럽게 여행지로 보내 최소한의 짐과 용돈으로 떠나는 배낭여행이라는 콘셉트를 그대로 유지했다. 여기에 ‘국내 여행’이라는 변주를 더해 기존 시리즈와 차별화를 꾀했다.이미 ‘서진이네’, ‘여름방학’ 등을 통해 환상의 호흡을 보여준 정유미, 박서준, 최우식이 아무런 준비 없이 떠난 이번 여행에서 어떤 에피소드를 만들어낼지 기대가 모인다.유승하 인턴기자