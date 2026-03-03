“BTS 진 다음은 누구”…초호화 캐스팅 앞세운 ‘이 프로그램’, 시즌2 베일 벗었다

넷플릭스 오리지널 ‘대환장 기안장’ 방송화면

웹툰 작가 겸 방송인 기안84(왼쪽)와 배구선수 출신 김연경. AOMG-라이언앳 제공

가수 겸 배우 이준호(왼쪽)와 르세라핌 카즈하. 오쓰리콜렉티브-쏘스뮤직 제공

넷플릭스 오리지널 예능 프로그램 ‘대환장 기안장’이 한층 강력해진 라인업으로 돌아온다.3일 넷플릭스는 ‘대환장 기안장’ 시즌2 제작 소식과 함께 웹툰 작가 겸 방송인 기안84와 호흡을 맞출 새 직원으로 배구 국가대표 출신 김연경, 가수 겸 배우 이준호, 그룹 르세라핌의 카즈하가 합류한다고 밝혔다.‘대환장 기안장’은 기안84가 주인장이 되어 자신만의 방식대로 민박집을 운영하는 리얼리티 예능이다.시즌1에서는 그룹 BTS의 진과 배우 지예은이 직원으로 함께하며 울릉도에서 민박집을 운영했다. 꾸밈없는 매력으로 화제를 모은 시즌1은 한국 오리지널 예능 가운데 버라이어티 장르 최초로 넷플릭스 글로벌 TV쇼 비영어 부문 TOP 10에 오르는 성과를 거두기도 했다.이번 시즌2의 배경은 강원도 대관령이다. 아름다운 설경을 배경으로 색다른 분위기의 민박 운영기가 펼쳐질 예정이다. 시즌1에서 서툰 모습으로 웃음을 안겼던 기안84는 한층 노련해진 ‘경력직 주인장’으로 돌아온다.새롭게 합류한 직원들의 면면도 눈길을 끈다.우선 월드클래스 배구선수 출신이자 예능계 블루칩으로 떠오르고 있는 ‘식빵 언니’ 김연경은 특유의 카리스마와 유쾌한 에너지로 분위기를 이끌 전망이다.드라마 ‘옷소매 붉은 끝동’, ‘태풍상사’ 등을 통해 글로벌 스타로 거듭난 이준호는 섬세한 매력으로 색다른 모습을 보여줄 예정이다.카즈하는 성실함과 밝은 에너지로 프로그램에 활력을 더할 것으로 기대를 모은다.지난 시즌 진과 지예은이 직원으로 활약하며 큰 화제를 모았던 만큼, 이번 시즌2 라인업 역시 공개 직후부터 온라인에서 뜨거운 반응을 얻고 있다.누리꾼들은 “기안84와 김연경의 만남이라니 웃음은 보장이다”, “이준호의 민박집 아르바이트라니 무조건 본다”며 기대감을 드러냈다.낭만 주인장 기안84와 3인 3색 신입 직원들의 케미스트리를 예고한 ‘대환장 기안장’ 시즌2는 올 3분기 넷플릭스를 통해 전 세계에 공개될 예정이다. 대관령의 설원을 배경으로 펼쳐질 네 사람의 ‘대환장’ 민박 운영기가 다시 한번 글로벌 시청자들을 사로잡을 수 있을지 관심이 쏠린다.유승하 인턴기자