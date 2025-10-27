트뤼도 전 캐나다 총리, 케이티 페리와 손잡고 ‘공식석상’ 함께 등장

미국의 팝스타 케이티 페리(왼쪽)와 쥐스탱 트뤼도 전 캐나다 총리. 케이티 페리 엑스(X), 쥐스탱 트뤼도 인스타그램

열애설에 휩싸인 쥐스탱 트뤼도(54) 전 캐나다 총리와 미국의 팝스타 케이티 페리(41)가 처음으로 공식석상에 함께 등장했다.25일(현지시간) 미국 연예 매체 TMZ 등에 따르면 두 사람은 프랑스 파리의 공연예술 극장 ‘크레이지호스 파리’에서 카바레 쇼를 관람한 뒤 서로의 손을 잡고 함께 극장을 걸어 나왔다. 이날 둘의 만남은 페리의 41번째 생일을 축하하기 위한 데이트였던 것으로 알려졌다.당시 극장 앞은 두 사람의 모습을 보려는 팬들과 취재진으로 붐볐다. 쏟아지는 카메라 플래쉬 속에서 두 사람은 손을 꼭 잡은 채 차를 타고 극장을 떠났다.앞서 두 사람은 함께 있는 모습이 연달아 포착되며 열애설에 휩싸였다. 하지만 공식석상에 나란히 선 것은 이번이 처음이다.페리와 트뤼도 전 총리는 지난 7월 캐나다 몬트리올에서 단둘이 저녁 식사를 하는 모습이 포착되면서 처음 열애설이 제기됐다. 같은 달 30일 몬트리올에서 열린 케이티 페리 콘서트에 트뤼도 전 총리가 참석했다는 사실도 전해졌다.특히 9월 말 캘리포니아 산타바바라 해안 인근 요트 위에서 두 사람이 포옹하고 입 맞추는 장면이 카메라에 포착됐다.케이티 페리는 약 9년간 연인 관계를 이어왔던 배우 올랜도 블룸과 지난 7월 결별했다. 블룸과는 5세 딸을 공동 양육하고 있다.트뤼도 전 총리는 18년간 결혼 생활을 한 아내 소피 그레고아르와 2023년 헤어졌으며, 세 자녀를 두고 있다. 트뤼도 전 총리는 2015년 11월 캐나다 총리에 취임해 지난 3월 총리직에서 물러났다.최종범 인턴기자