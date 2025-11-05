“나 사실 게이야” 고백한 男배우, ‘2025년 가장 섹시한 남자’ 선정

배우 조나단 베일리. 넷플릭스 ‘브리저튼 시즌2’ 방송화면

배우 조나단 베일리. 유튜브 채널 ‘원더케이 오리지널’ 캡처

영국 출신 배우 조나단 베일리(37)가 ‘2025년 세계에서 가장 섹시한 남자’로 선정됐다.3일(현지시간) 미국 연예 매체 피플지는 올해 가장 섹시한 남자로 조나단 베일리가 선정됐다고 발표했다.피플지는 1985년 배우 멜 깁슨을 시작으로 매년 ‘섹시한 남자’를 선정하고 있다. 그동안 브래드 피트, 조지 클루니, 데이비드 베컴, 폴 러드, 피어스 브로스넌 등이 이름을 올렸다.이번 선정이 특히 주목받는 이유는 피플지가 공개적으로 커밍아웃한 남성을 뽑은 것이 사상 처음이기 때문이다.조나단 베일리는 2018년 동성애자임을 공개했으며, 성소수자 자선단체 ‘더 셰임리스 펀드(The Shameless Fund)’를 설립해 관련 활동을 이어가고 있다.그는 피플지와의 인터뷰에서 “말도 안 되는 일”이라며 “선정 사실을 비밀로 유지해야 해서 반려견에게만 말했다. 이제 친구나 가족들이 알게 될 걸 생각하니 기대된다”고 소감을 전했다.조나단 베일리는 2020년 넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘브리저튼 시즌2’에서 앤서니 브리저튼 역을 맡아 세계적인 인기를 얻었다.지난 7월 개봉한 ‘쥬라기 월드: 리버스’에서 헨리 루미스 박사를 연기한 조나단 베일리는 영화 홍보차 내한해 국내 팬들의 큰 호응을 얻었다. 그는 오는 19일 개봉하는 영화 ‘위키드: 포 굿’에도 출연한다.유승하 인턴기자