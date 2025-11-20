logo
“안젤리나 졸리와 이혼한 이유는…” 20살 연상 전남편, 최초 고백

유승하 인턴기자
입력 2025 11 20 13:19 수정 2025 11 20 13:19
배우 빌리 밥 손튼(왼쪽)과 안젤리나 졸리. 유튜브 채널 ‘CBS Sunday Morning’-‘Amnesty’ 캡처
배우 빌리 밥 손튼(왼쪽)과 안젤리나 졸리. 유튜브 채널 ‘CBS Sunday Morning’-‘Amnesty’ 캡처


배우 겸 감독 빌리 밥 손튼(70)이 자신의 다섯 번째 아내였던 배우 안젤리나 졸리(50)와 이혼한 이유를 22년 만에 처음으로 밝혔다.

지난 17일(현지시간) 손튼은 롤링스톤과의 인터뷰에서 여섯 번의 결혼 생활을 회고하며, 안젤리나 졸리와의 결혼 생활에 대해 “우리는 즐겁게 지냈고, 내 인생에서 가장 멋진 시간 중 하나였다”고 말했다.

이어 “졸리와 나는 아직도 친한 친구로 지내고 있다”고 덧붙였다.

그는 졸리와의 이혼 사유에 대해 “라이프 스타일이 너무 달랐다”며 “교양 있게 끝난 유일한 이별이었다. 그저 우리 두 사람의 생활 방식이 너무 달랐기 때문에 헤어졌다”라고 밝혔다.

배우 빌리 밥 손튼. 영화 ‘아마겟돈’ 스틸컷
배우 빌리 밥 손튼. 영화 ‘아마겟돈’ 스틸컷


손튼은 당시 대중이 두 사람의 관계에 큰 관심을 두는 것이 이상했다며 “우리가 만났을 당시에는 내가 졸리보다 더 유명했다. 그런데 우리가 연인이 되자 대중과 언론은 ‘연예인 커플’에 큰 관심을 갖더라”라고 회상했다.

그는 “‘연예인 커플’이 인기 있는 게 이상했다”며 “아무 곳도 갈 수가 없었고, 우리가 나눈 말들이 화제가 되기도 했다”고 털어놨다.

이날 손튼은 과거 전 세계를 충격에 빠뜨렸던 이른바 ‘피 목걸이’에 대해서도 해명했다. 손튼과 졸리는 결혼 당시 서로의 피가 담긴 펜던트를 목에 걸고 다녀 화제를 모은 바 있다.

손튼은 “그건 정말 단순하고 로맨틱한 행위였다. 손가락을 찔러 피 한 방울을 넣은 게 전부”라며 “그런데 언론을 거치면서 마치 우리가 양동이에 피를 담아 목에 걸고 다니는 뱀파이어처럼 묘사됐다”고 억울함을 드러냈다.

배우 빌리 밥 손튼. 유튜브 채널 ‘CBS Sunday Morning’ 캡처
배우 빌리 밥 손튼. 유튜브 채널 ‘CBS Sunday Morning’ 캡처


손튼과 졸리는 지난 2000년 20살의 나이 차이를 극복하고 결혼했으나 3년 만에 이혼했다. 이후 손튼은 코니 앵글랜드와 여섯 번째 결혼식을 올리고 현재까지 결혼 생활을 이어오고 있다.

안젤리나 졸리는 사실혼 관계로 지내던 배우 브래드 피트와 2014년 결혼했으나 2년 만에 파경 소식을 전했다. 두 사람의 이혼 소송은 지난해 12월 마무리됐으며, 졸리는 홀로 여섯 자녀를 키우고 있다.

유승하 인턴기자
