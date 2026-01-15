“극장서 큰절까지” 권상우 간절함 통했다…개봉 첫날 1위 오른 ‘이 영화’

배우 권상우. 롯데엔터테인먼트 제공

영화 ‘하트맨’ 포스터. 롯데엔터테인먼트 제공

영화 ‘하트맨’ 스틸컷. 롯데엔터테인먼트 제공

영화 ‘하트맨’이 개봉 첫날 2만6000여명의 관객을 동원하며 박스오피스 전체 3위, 동 시기 개봉작 가운데 1위에 올라 ‘코미디 장인’ 권상우의 저력을 다시 한번 입증했다.15일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망에 따르면 전날 개봉한 코미디 영화 ‘하트맨’은 하루 동안 2만6000여명의 관객을 모아 박스오피스 3위를 기록했다.같은 날 개봉한 신작 중 가장 높은 관객 수로, 예매율 역시 같은 시기 개봉작 가운데 1위를 차지하며 흥행에 청신호를 켰다.‘하트맨’은 대학 시절 록밴드 보컬로 이름을 날렸지만 지금은 작은 악기점을 운영하는 승민(권상우 분)이 첫사랑 보나(문채원 분)와 재회한 뒤, 그녀를 놓치지 않기 위해 고군분투하던 중 차마 말할 수 없는 비밀이 생기며 벌어지는 좌충우돌 코미디다.아르헨티나 영화 ‘노 키즈(No Kids)’를 원작으로 하며, 아이를 싫어하는 첫사랑을 위해 딸의 존재를 숨겨야만 하는 아빠의 눈물겨운 사투를 유쾌하게 그려냈다.특히 이 작품은 영화 ‘히트맨’, ‘히트맨2’를 통해 환상의 호흡을 보여주며 총 500만 관객을 동원했던 배우 권상우와 최원섭 감독이 다시 한번 의기투합한 작품이라는 점에서 제작 단계부터 큰 화제를 모았다.개봉 직후 관객들의 반응도 뜨겁다. ‘하트맨’은 네이버 실관람객 평점 8.78점(10점 만점), CGV 골든 에그지수 90%(100% 만점)를 기록 중이다.관객들은 “생각 없이 웃으러 갔다가 감동까지 챙겼다”, “권상우표 코미디는 역시 배신하지 않는다”, “가족과 함께 보기 딱 좋은 코미디” 등의 반응을 보였다.주연 배우 권상우의 파격적인 홍보 행보도 눈길을 끈다. 권상우는 최근 열린 시사회에서 관객들을 향해 ‘큰절’을 올리며 영화 흥행에 대한 간절한 마음을 드러냈다.이후 인터뷰에서 권상우는 “저희 영화는 철저히 입소문을 타야 하는 작품”이라며 “400석을 꽉 채워주셔서 큰절을 올렸다. 그저 감사한 마음을 표현하고 싶었을 뿐이다. 쇼가 아니고 진심이었다”고 밝혔다.이어 “촬영보다 홍보가 중요한 시대”라며 “손가락만 까딱하면 영화를 편하게 보는 세상인데 관객이 극장을 찾아준다는 건 정말 큰일”이라고 덧붙였다.또한 아내 손태영의 유튜브 채널에 출연해 “관객 수 200만명을 넘기면 구독자들에게 샤넬 백을 선물하겠다”라고 파격 공약을 내걸며 흥행 의지를 불태우기도 했다.‘히트맨’ 시리즈에 이어 ‘하트맨’으로 돌아온 권상우의 진심이 관객들에게 통하며 장기 흥행으로 이어질 수 있을지 관심이 쏠린다.유승하 인턴기자