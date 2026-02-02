“기적 같은 역주행”…‘매진’ 행렬 끝에 박스오피스 1위 오른 ‘한국 영화’

영화 ‘신의악단’ 예고편 캡처

영화 ‘신의악단’ 포스터. CJ CGV 제공

배우 박시후. CJ CGV 제공

영화 ‘신의악단’이 역주행 신드롬 끝에 박스오피스 정상에 올랐다.2일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망에 따르면 ‘신의악단’은 개봉 5주 차에 접어든 전날 박스오피스 1위를 차지했다. 이는 3주 연속 박스오피스 정상을 지켜온 영화 ‘만약에 우리’를 제친 것으로 더욱 의미가 깊다.누적 관객 수는 93만4000여명이다. 개봉 당시 경쟁작 대비 10분의 1 수준에 불과한 적은 상영관 수로 출발했던 ‘신의악단’은 관객들의 입소문을 타고 흥행에 성공하며 박스오피스 역주행 신화를 써 내려갔다.개봉 2주 차부터 할리우드 대작 ‘아바타: 불과 재’를 제치고 좌석판매율 1위에 오른 ‘신의악단’은 N차 관람 열풍, 싱어롱 상영회 매진 행렬에 힘입어 100만 관객 돌파를 눈앞에 두고 있다.제작사 관계자는 “관객 여러분이 직접 만들어주신 기적 같은 1위”라며 “좋은 이야기는 결국 통한다는 것을 보여준 사례로 남고 싶다”고 전했다.‘신의악단’은 대북 제재로 국제 원조가 막힌 북한이 외화벌이를 위해 ‘가짜 찬양단’을 창설하며 벌어지는 이야기를 그린 작품이다.배우 박시후는 가짜 찬양단을 조직하고 이끄는 냉철한 보위부 장교 ‘박교순’ 역을 맡아 성공만을 좇던 인물이 오합지졸 단원들과 교감하며 변화해가는 과정을 섬세하게 표현했다.그룹 2AM 출신 배우 정진운은 박교순을 감시하는 보위부 대위 ‘김태성’ 역으로 분해 박시후와 ‘전우애’ 케미스트리를 선보였다.이번 작품은 박시후가 영화 ‘사랑후애’(2015) 이후 무려 10년 만에 선택한 스크린 복귀작이라는 점에서 개봉 전부터 큰 관심을 모았다. 그는 영하 40도에 육박하는 몽골 로케이션 촬영 등 극한의 환경 속에서도 몸을 사리지 않는 열연을 펼친 것으로 전해졌다.‘신의악단’ 역주행을 이끄는 것은 단연 관람객들의 입소문이다. 관객들은 “음악이 주는 감동이 인상적이다”, “기대 없이 갔다가 눈물 쏟고 나왔다”, “가족들과 함께 보기 좋은 영화” 등의 반응을 보였다.이 작품은 네이버 실 관람객 평점 9.08점(10점 만점), CGV 골든 에그 지수 87%(100%에 가까울수록 호평)를 기록 중이다.관객들의 힘으로 박스오피스 1위에 오른 ‘신의악단’의 역주행이 어디까지 이어질지 관심이 쏠린다.유승하 인턴기자