‘파친코’ 주연 배우가 재회한다…넷플릭스가 야심차게 준비한 ‘신작 영화’

애플TV+ 시리즈 ‘파친코’에서 부부 관계로 애틋한 로맨스를 선보였던 배우 김민하와 노상현이 넷플릭스 영화 ‘별짓’에서 장기 연애 커플로 재회한다.넷플릭스는 영화 ‘별짓’의 제작을 확정하고, 주연 배우로 김민하, 노상현이 캐스팅됐다고 전했다.‘별짓’은 서로를 사랑하고 동시에 미워하는 10년 차 장기 연애 커플이 사랑 때문에 벌이는 ‘별의별 짓’을 그린 현실 로맨스다.극 중 인물인 수현과 현태는 대학 동기로 만나 10년째 장기 연애 중인 연인 관계다.수현 역은 김민하가 맡는다. 앞서 ‘태풍상사’, ‘내가 죽기 일주일 전’, ‘파친코’ 등의 작품에서 시대적 공기를 담아내는 섬세한 연기를 선보인 그는 능력 있는 큐레이터 수현 역을 맡아 일과 커리어는 완벽을 추구하지만 사랑과 질투 앞에서는 인간적인 모습을 보이는 반전 매력을 선사할 예정이다.현태 역은 노상현이 분한다. 영화 ‘대도시의 사랑법’으로 국내 유수 영화제 신인남우상을 휩쓸고, ‘파친코’, ‘다 이루어질지니’ 등으로 탄탄하게 필모그래피를 쌓아가고 있는 그는 수현의 연인이자 설치미술가인 현태 역을 맡아 자신만의 신념과 고집이 있는 예술가로 새로운 변신을 예고한다.특히 두 사람은 극 중에서 부부 사이로 호흡을 맞춘 경험이 있어 기대를 모으고 있다. 시리즈 ‘파친코’에서 짧은 결혼 생활을 끝으로 이별해야 했던 둘의 사랑은 당시 시청자들의 안타까움을 자아냈다. 두 사람이 ‘파친코’에서 못다 한 사랑 연기는 현실 연애담 ‘별짓’에서 이어질 예정이다.연출은 신예 감독 서정민 감독이 맡는다. 여기에 남궁선 감독의 ‘고백의 역사’, 김도영 감독의 ‘82년생 김지영’을 탄생시킨 봄바람영화사가 제작을 맡아 새로운 시너지를 선보일 계획이다.최종범 인턴기자