“오픈런 각” 맥도날드, 방탄소년단(BTS) 피규어 내놓는다

맥도날드가 그룹 방탄소년단(BTS)와 협업을 예고했다. 맥도날드 인스타그램 게시물 캡처

맥도날드 엑스(X) 캡처

앞서 2021년 맥도날드와 BTS는 협업한 바 있다. 유튜브 채널 ‘McDonald‘s Australia’ 출처

패스트푸드 브랜드 맥도날드가 세계적 케이팝 그룹 방탄소년단(BTS)와 협업을 예고했다.18일 맥도날드는 공식 인스타그램 계정에 “i feel like i personally manifested this, wbu?(상상하던 게 실제 현실이 된 것 같아)”라며 사진 한 장을 공개했다.공개된 사진에는 정수리가 보이는 7개의 남성 피규어와 해피밀 박스의 모습이 담겼다.비슷한 시각 맥도날드 공식 엑스(X) 계정에도 “idk about u but i miss my kpop era a Tiny bit too much(케이팝 시대가 그립다)”라고 적은 게시글이 올라왔다.이러한 맥도날드의 소셜미디어(SNS) 게시물을 두고 누리꾼들 사이에선 피규어의 주인공이 BTS가 아니냐는 추측이 나왔다.X에 올라온 “abit too much”에서가 BTS를 연상시킨다는 이유였다. 앞서 빅히트엔터테인먼트는 BTS의 일곱 멤버의 모습을 본뜬 캐릭터 ‘타이니탄’(TinyTAN)을 2020년에 출시한 적 있기 때문이다.특히 맥도날드와 BTS는 앞서 2021년에 협업한 바 있다. 이들은 ‘The BTS 밀 세트’(BTS Meal)를 전 세계 50개국에 출시했다. 또 티셔츠, 후드티와 같은 의류를 비롯해 미니백, 파우치, 스티커와 같은 머천다이즈 협업 상품을 선보이기도 했다.이에 맥도날드의 그 해 2분기 글로벌 매출은 전년 대비 40%가량 뛰기도 했다.한 온라인 커뮤니티에서는 맥도날드와 BTS의 협업이 예상된다는 소식에 “피규어가 한국에도 나오면 사고 싶다”, “버거는 쓰레기통에 버리지 말고 나에게 버려달라”, “맥도날드 알바생들 큰일 났다”는 등의 반응들이 이어졌다.한편 이번 협업과 관련해 맥도날드의 구체적인 계획과 일정은 발표되지 않았다.최종범 인턴기자