“제니 스치면 품절”…발가락 신발, 티셔츠 이어 이번엔 ‘선글라스’ 대란

제니가 무대 리허설 현장에서 선글라스를 착용하고 있는 모습. 제니 인스타그램 게시물 캡처

제니가 착용한 트레킹 선글라스가 품절 대란을 겪고 있다. 몽벨 온라인몰

제니가 착용해 화제를 모은 트레킹 선글라스. 몽벨 온라인몰

제니가 파격적인 문구가 적힌 티셔츠를 입고 있는 모습. 해당 티셔츠에는 ‘Did you get shot in the head? My dad is a good shooter. Kkabujimara’(머리에 총 맞았냐? 우리 아빠 사격 잘한다. 까불지 마라)라고 적혀 있다. 제니 인스타그램 게시물 캡처

그룹 블랙핑크 제니가 착용한 선글라스가 화제를 모으면서 품절 대란을 겪고 있다. 첫 품절 이후 두 차례 재입고가 이뤄졌음에도 완판된 가운데 3차 물량은 성수동 팝업스토어에서 판매될 예정이다.아웃도어 브랜드 몽벨에 따르면 제니는 7월 5일 블랙핑크 월드 투어 콘서트 리허설 현장부터 8월 1일 공항 출국길, 8월 4일 무대 등에서 몽벨의 트레킹 선글라스를 착용한 모습을 선보였다.제니가 착용한 트레킹 선글라스는 러너, 아웃도어 활동가들에게 인기가 높은 제품으로, 접이식 구조와 스포티한 플라스틱 프레임을 특징으로 한다.블로그, 인스타그램 등 소셜미디어(SNS)에선 해당 선글라스가 공항, 콘서트 리허설 등 제니의 일상 속에서 자주 등장하는 제품이라고 소개되면서 입소문을 탔다.제니가 7월 5일에 선글라스를 착용한 모습을 공개한 이후 몽벨 매장과 온라인몰에선 선글라스가 품절됐다.또 선글라스는 크림 등의 리셀 플랫폼에서 정가(9만 9000원)의 2배에 달하는 약 20만원 전후 가격대로 판매되기도 했다.몽벨은 7월 26일과 8월 9일 두 차례에 걸쳐 선글라스 추가 물량을 입고했으나 이마저도 하루 만에 완판됐다고 전했다. 특히 제니가 착용한 선글라스 외에 몽벨의 다른 라인 선글라스 제품들까지 연달아 품절되고 있다고 설명했다.몽벨은 오는 21일부터 9월 3일까지 무신사스토어 대림창고에서 여는 50주년 기념 팝업스토어를 통해 트레킹 선글라스 3차 물량을 판매할 계획이다.한편 제니는 앞서 인천국제공항에서 출국하면서 ‘발가락 신발’을 신어 화제를 모은 바 있다. 이후 이효리, 신민아 등 유명 연예인들이 착용한 모습이 잇달아 포착되면서 발가락 신발 품절 대란이 일어나기도 했다.또 제니가 입은 티셔츠도 최근 큰 인기를 끌었다. 티셔츠는 국내 캐주얼 브랜드 제품으로 온라인 패션 플랫폼 등에서 3만원대에 판매되고 있는데, 제니가 착용한 이후로 판매 순위 1위를 기록하며 품절 대란이 벌어졌다.해당 티셔츠에는 ‘Did you get shot in the head? My dad is a good shooter. Kkabujimara’(머리에 총 맞았냐? 우리 아빠 사격 잘한다. 까불지 마라)라고 파격적인 문구가 적혀 있는데 Kkabujimara(까불지 마라)를 한국어 발음 그대로 영자로 적어 눈길을 끌었다.최종범 인턴기자