“아들 숙제 시키지 마” 사유리, 5개월 만에 “반성하게 됐다”

정회하 인턴기자
입력 2025 08 27 10:02 수정 2025 08 27 10:02
지난 3월 유튜브 ‘A급 장영란’ 채널 영상에 출연해 아들의 숙제에 관한 생각을 밝힌 사유리. 유튜브 ‘A급 장영란’ 캡처
지난 3월 아들의 유치원 숙제를 거부했다고 말해 구설에 올랐던 일본 출신 방송인 사유리가 “말실수였다”며 사과했다.

사유리는 지난 26일 개인 유튜브 채널에 ‘사유리가 아이 숙제 안 시키는 이유 해명합니다’라는 제목의 영상을 올리고 이같이 밝혔다.

유튜브 영상 제작진과 만난 사유리는 해당 발언 영상에 관해 “나도 그 영상 봤는데 좀 뻔뻔해 보였다. 내가 봐도 보기 안 좋았다”고 인정했다.

숙제 거부 의사를 밝혔다는 당시 상황에 관해서는 “(아들의) 선생님께는 (공손하게) ‘부탁드립니다’라고 했고 선생님께서도 괜찮다고 하셨다”면서도 “유치원에도 규칙이 있는데 그걸 생각하지 못했던 것 같다”고 했다.

이어 “아들 젠이 2년 후에는 초등학교에 들어가야 하고, 5살이니 규칙도 확실히 알아야 한다”고 강조했다.

유튜브 채널 ‘사유리의 데스노트’ 캡처
앞서 지난 3월 사유리는 방송인 장영란의 유튜브 영상에 출연해 아들의 유치원 등원을 주제로 대화를 나눴다.

그는 당시 “(아들에게) 숙제가 있었는데, 선생님께 ‘우리 아들은 숙제를 절대 안 한다. 나도 이 나이에 숙제하는 건 반대다. 나는 숙제 안 하는 아들을 자랑스럽게 생각하고 있으니 우리 아들에게 숙제를 보내지 말아달라’는 편지를 보냈다”고 밝혔다.

영상 속 해당 발언 내용을 접한 누리꾼들은 규칙을 지키지 않는 것이 “민폐”라는 지적을 쏟아냈다.

이날 영상에서 사유리는 팬들의 지적에 대한 감회를 묻는 말에 “맞는 말이고, 내가 성장하는 과정이니까 이번 기회에 반성하게 됐다”고 답했다.

그는 “나도 어렸을 땐 숙제를 아예 안 했다. 규칙 같은 건 별로 신경 쓰지 않았던 것 같다”면서 “그러면 안 되는 걸 다시금 깨달았다”고도 했다.

유튜브 채널 ‘사유리의 데스노트’ 캡처
사유리는 “(아들이) 나처럼 되면 안 되니까 나보다 더 좋은 인생과 인격을 많이 배우면 좋겠다”며 “내가 못 했던 것, 내가 약한 부분을 더 성장시키고 싶다”고 고백했다.

관련 기사를 본 사유리의 부모님이 “숙제는 해야지, 아니면 너처럼 된다”라고 지적했다고 밝히기도 해 웃음을 자아내기도 했다.

끝으로 그는 “오해가 될 만한 태도를 보인 점에 대해서 사과하고 싶다”라고 한 뒤 본인이 직접 만든 ‘숙제송’도 함께 공개했다.

미혼인 사유리는 2020년 서양인의 정자를 기증받아 아들 젠을 낳았다. 사회적으로는 익숙지 않은 ‘솔로맘’이라는 점에서 대중의 관심을 받은 바 있다.

정회하 인턴기자
