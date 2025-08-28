“아들 아픈데 촬영하냐”…강재준♥이은형, 논란에 직접 입 열었다

코미디언 강재준·이은형 부부가 아들이 아픈 상황에서도 응급실에서 촬영한 것을 두고 논란이 일자 해명했다.지난 26일 강재준·이은형 부부의 유튜브 채널 ‘기유TV’에는 ‘드릴 말씀이 있…’이라는 제목의 영상이 업로드됐다.이날 영상에서 이은형은 최근 아들 현조가 아파서 응급실을 방문했던 것을 언급하며 “얼마나 마음이 아팠는지 모른다”라고 말했다.강재준은 “마음이 아픈 와중에 촬영을 했는데 그 모습을 안 좋게 보는 분들도 있다”며 “나중에 현조가 컸을 때 엄청난 기록으로 남을 것 같아서 촬영했다”라고 설명했다.이어 “우리 딴에는 이게 기록의 의미였다. 나중에 ‘이때 현조가 아팠지, 우리가 많이 걱정했지’ 기억하고 싶었다”라고 덧붙였다.이은형은 “진짜 긴급한 상황에서는 못 찍었다”며 “아이가 잠들어서 한번 찍어봤는데 불편한 분들이 있었을 거라고 생각한다”라고 말했다.앞서 강재준·이은형 부부는 유튜브 채널에 아들 현조가 장염에 걸려 응급실에 방문한 영상을 공개했다.해당 영상에서 두 사람은 링거를 맞으며 응급실 침대에 누워있는 아들의 모습을 촬영했다.이에 일부 누리꾼들은 “아이가 아픈데 카메라를 켤 여유가 있냐”, “아픈 것까지 콘텐츠로 소비하는 건 지나치다”, “병원 응급실에서 촬영 자체가 다른 환자와 의료진에게 민폐”라며 비판했다.반면 “촬영은 개인의 선택”, “나중에 크면 아이에게도 추억이 될 것이다” 등의 반응도 있었다.강재준·이은형 부부뿐만 아니라 많은 유명인이 자녀들의 사진이나 영상을 소셜미디어(SNS)에 공유하면서 ‘셰어런팅’에 대한 우려가 커지고 있다. ‘셰어런팅’은 공유(Share)와 육아(Parenting)의 합성어로 아이의 일상을 SNS에 공유하는 것을 말한다.구독자 99만명을 보유한 육아 유튜버 ‘태요미네’는 지난해 12월 SNS를 통해 “아이를 갑자기 만지고 소리 지르거나 아이에게 직접적으로 사진을 요청하는 것은 최대한 자제해 달라”며 피해를 호소했다.이에 “아이에게 직접 영향이 갈 정도면 부모가 미디어 노출을 멈춰야 하는 것 아니냐”, “SNS에 아이 얼굴을 과도하게 공개하는 건 문제다” 등의 부정적인 반응이 이어지자 해당 글은 삭제됐다.유승하 인턴기자