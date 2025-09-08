‘36kg 감량’ 이석훈, 다이어트 부작용 고백…“몸 완전히 망가졌다”

가수 이석훈이 극단적인 체중 감량으로 인해 부작용을 겪었다고 고백했다. MBC ‘전지적 참견 시점’ 방송화면

그룹 SG워너비의 멤버 이석훈이 과거 극단적인 체중 감량으로 인해 몸에 이상이 생겼다고 고백했다.지난 4일 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘구해줘! 홈즈’에 출연한 이석훈은 연습생 시절을 떠올렸다.그는 “오디션으로 사장님 사무실에서 마이크 없이 노래를 불렀다”며 “오디션 합격 후 두 달 만에 데뷔했는데 몸무게를 100kg에서 64kg까지 뺐다. 한 달에 15kg씩 뺐다”라고 말했다.앞서 지난 2023년 유튜브 채널 ‘피지컬갤러리’에 출연한 이석훈은 “살이 잘 찌는 스타일”이라며 “운동을 해야만 하는 사람이다”라고 밝힌 바 있다.이석훈은 다이어트 방법에 대해 “방울토마토 한 줌, 달걀 몇 개, 고구마 한 개와 채소만 먹었다”라고 말했다.그는 “너무 어린 나이에 무자비하게 뺀 것”이라며 “그때 몸이 완전히 망가졌다”고 털어놨다. 이어 “신장 결석이 생기고 피로감 오고 소변에서 피까지 났다”라고 덧붙였다.이석훈은 “건강을 잃은 후 정신을 차리고 운동을 시작했다”고 밝혔다.‘어떤 운동을 하냐’는 질문에 이석훈은 “공복에 헬스장을 간다”고 답했다. 그러면서 “운동이 끝나고 잘 챙겨 먹는다. 늘 가방에 닭가슴살과 탄수화물을 넣고 다닌다”라고 덧붙였다.이석훈의 사례처럼 극단적인 체중 감량은 오히려 다양한 부작용을 일으킨다.식사량을 극도로 줄였을 때 가장 흔히 발생하는 문제는 필수 영양소 부족과 근육량 감소, 면역력 저하 등이다.뇌의 주요 에너지원인 포도당이 부족하면 현기증, 피로, 어지러움 등의 증상이 나타난다. 또 철분, 비타민, 칼륨 등 필수 영양소가 부족해져 신장 결석, 혈뇨, 탈모, 피로감 등 순환·배설계 문제로 이어진다.특히 단백질이 결핍되면 근육량이 급격히 줄어들고 기초대사량이 감소한다. 이로 인해 몸 균형이 망가지고 요요 현상이 발생하게 된다.건강한 다이어트를 위해서는 균형 잡힌 영양 섭취와 규칙적인 운동이 중요하다. 5대 영양소(탄수화물·단백질·지방·비타민·미네랄)를 골고루 섭취하고 한 달에 2~3kg 정도를 감량하는 것이 적절하다.유승하 인턴기자