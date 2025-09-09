“홈트 적극 추천”…47㎏ 김윤지가 공개한 ‘출산 후 16㎏ 감량’ 비법

배우 김윤지 개인 인스타그램 갈무리

배우 겸 모델 윤승아(왼쪽)의 유튜브 채널 영상에 출연한 배우 김윤지(오른쪽). 유튜브 채널 승아로운 캡처

‘NS윤지’라는 예명으로 활동했던 가수 출신 배우 김윤지(37)가 ‘홈트’(홈 트레이닝) 성공 비법을 전했다.지난 7일 배우 겸 모델 윤승아(41)의 유튜브 채널 ‘승아로운’ 영상에는 김윤지가 초대 손님으로 출연했다. 이 영상에서 두 사람은 평소 운동에 관해 대화를 나눴다.‘윤승아와 함께 운동해 본 적 있나’라는 제작진의 질문에 김윤지는 “없다. 같은 체육관을 다녔지만 이용 시간대가 달랐다”고 말했다.옆에 있던 윤승아는 “(김윤지가) 이사 가면서 체육관을 그만뒀다. 그 후로는 홈트로 전향했더라. 나는 홈트는 너무 하기 싫다”라고 했다.김윤지는 홈트를 해야 하겠다는 결심이 앞섰다기보다는, 유산소 운동 습관을 들이자 자연스럽게 홈트로 이어졌다고 밝혔다.그는 “공복 유산소 운동을 시작한 뒤로는 굳이 헬스장까지 가서 운동하는 게 싫어졌다. 차라리 밖에 나가 걷는 게 나았다”고 말했다.김윤지는 이날 영상에서 최근 운동 루틴을 읊었다.그는 “아침에 공복 상태로 (야외에서) 유산소 운동을 한 뒤, 귀가 후 스트레칭과 간단한 운동을 이어간다. 이게 자연스럽게 루틴이 된 것”이라고 설명했다. 특히 “공복에 (유산소 운동을) 해야만 지방이 탄다”고 강조했다.구체적인 공복 유산소 운동 방법에 대해서는 “30분 이상 빠르게 걷는다. 숨이 살짝 차고 허리에 약간 땀이 찰 정도”라고 했다. 이어 “비가 오거나 너무 추운 날에는 땀복을 입고 (실내에서) 스테퍼를 활용해 운동한다”며 “집에서 운동하면 에너지 소모량이 적을 수 있어 아령을 들고 하기도 한다”고 덧붙였다.김윤지는 이러한 운동 습관으로 임신 때 쪘던 살을 뺐다고 말했다. 앞서 김윤지는 자신의 유튜브 채널을 통해 “제가 임신했을 때 16㎏ 쪘는데, 지금 몸무게가 임신 전보다 덜 나간다”고 밝힌 바 있다. 최근 한 방송에서는 “현재 몸무게가 47㎏”라고 공개하기도 했다.공복 상태에서의 유산소 운동 효과는 췌장에서 분비되는 인슐린과 연관이 있다.인슐린은 포도당을 체내 세포로 보내 에너지원으로 활용하도록 하는데, 과하게 분비되면 지방 분해와 연소를 방해하거나 지방 축적을 촉진한다. 반대로 인슐린이 적은 공복 상태에서는 지방 연소가 비교적 쉽다. 공복 유산소가 체지방 감량에 효과적인 이유다.다만 이른 아침에는 근육을 분해하는 코르티솔이 분비되는데, 과한 공복 유산소 운동은 코르티솔 활동을 촉진해 근육량이 줄어들 수 있다. 근손실을 막기 위해서는 유산소 운동과 함께 근력 운동을 겸하거나 운동 후 단백질을 보충하는 것이 좋다.정회하 인턴기자