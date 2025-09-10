logo
‘자녀 학비 12억’ 현영, 엘리트맘 되고자 노력…“영어 학부모 상담, 몰라도 예스”

최종범 인턴기자
입력 2025 09 10 14:42 수정 2025 09 10 14:42
SBS 예능 프로그램 ‘신발 벗고 돌싱포맨’ 방송 화면
SBS 예능 프로그램 '신발 벗고 돌싱포맨' 방송 화면


방송인 현영이 ‘서울대 집안’과 결혼한 이후 자녀 교육을 위해 힘쓰고 있다고 했다.

지난 9일 SBS 예능 프로그램 ‘신발 벗고 돌싱포맨’에 출연한 현영은 시댁이 서울대 출신이 많은 엘리트 집안이라고 밝혔다.

현영은 “사실 (엘리트 집안인 줄) 모르고 결혼했다. 시부모님이 서울대 캠퍼스 커플이었다는 건 알았다. 성묘하러 간 선산에서 묘비를 봤는데 첫째부터 넷째까지 다 서울대라고 쓰여 있었다”며 “쭉 읽다가 ‘이게 진짜인가?’ 싶었다”고 말했다.

이에 진행자 탁재훈이 “그런 집안이면 서울대 출신 며느리를 원했을 수도 있는데 어떻게 결혼했냐”고 묻자 현영은 “시아버지가 결혼 전부터 예뻐하셨다. 처음 뵌 날 ‘어떻게 이런 분이 우리 집에 오셨어요’하며 좋아하셨다”고 답했다.

‘엘리트 맘’이 되고자 노력 중이라는 현영은 자녀들의 국제학교 학부모 상담도 영어로 한다고 했다.

현영은 “학부모 상담을 영어로 해야 한다. 상담 전날 휴대전화로 원어민 선생님한테 물어볼 내용을 번역해놓고 질문을 외우고 간다”며 “내 의도와 다르게 선생님이 너무 길게 설명하면 내용은 몰라도 ‘YES’라고 답한다”고 너스레를 떨었다.

유튜브 채널 ‘유튜붐 YOUTUBOOM’ 캡처
유튜브 채널 '유튜붐 YOUTUBOOM' 캡처


현영은 2012년 4살 연상인 금융계 종사자와 결혼해 슬하에 1녀 1남을 두고 있다.

현영의 두 자녀는 인천 송도에 있는 채드윅 국제학교에 다니고 있다. 이 학교는 유치원부터 고등학교까지 모두 수료 시 1인당 수업료가 약 6억원이 드는 것으로 전해졌다.


ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
