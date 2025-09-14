logo
‘건물주’ 장성규 “아내에게 알아서 써 했더니…월 카드값 2000만원 나왔다”

최종범 인턴기자
입력 2025 09 14 16:30 수정 2025 09 14 16:30
유튜브 채널 ‘만리장성규’ 영상 캡처
유튜브 채널 ‘만리장성규’ 영상 캡처


아나운서 출신 방송인 장성규가 가정에서 경제 주도권을 갖고 돈 관리를 도맡아 하고 있다고 밝혔다.

지난 10일 장성규의 유튜브 채널 ‘만리장성규’에는 ‘아내들이 싫어하는 남편 취미 1위’라는 제목의 영상이 올라왔다.

장성규는 부부 경제권을 주제로 이야기가 시작되자 “나는 돈에 관심이 있는 사람이 관리해야 한다는 주의다”라고 말했다.

유튜브 채널 ‘만리장성규’ 영상 캡처
유튜브 채널 ‘만리장성규’ 영상 캡처


그러면서 “나는 경제학과를 나왔고 원래 주식을 대학교 때부터 동아리 하면서 했다. 부동산에도 관심이 많다”며 “아내한테 돈에 대해서 어떤 생각이냐고 물었는데 관심이 없었다. 그러면 내가 하겠다고 해서 모든 돈을 내가 관리한다”라고 밝혔다.

장성규는 “아내에게 생활비나 용돈은 어떤 식으로 얼마큼 주냐”는 질문에 “아내한테 원하는 만큼 알아서 쓰라고 카드를 줬다”고 답했다.

이어 “아내가 쓰는 카드 내역이 나한테 문자로 오게끔 해놨었다”며 “혹시나 카드를 잃어버렸는데 모르는 사람이 썼을 때 대책을 마련해야 하고, 여러 가지 생각했을 때 이게 낫겠다고 생각했다”고 말했다.

유튜브 채널 ‘만리장성규’ 영상 캡처
유튜브 채널 ‘만리장성규’ 영상 캡처


장성규는 “이후 아내가 ‘이것 좀 안 하면 안 되냐. 신경 쓰인다’고 해서 문자 알람을 없앴다”라며 “없애고 난 다음 달에 아내가 한 달에 2000만원을 썼더라”라고 말해 놀라움을 자아냈다.

그러면서도 “물론 아이들을 위한 교육비를 다 포함해서 2000만원이었을 것”이라고 부연했다.

이야기를 이어가던 장성규는 때마침 아내로부터 전화가 와 통화를 시작했다. 그가 아내에게 “당신 이야기하고 있을 때 전화가 왔다. 돈 이야기 좀 했다”고 말하자 아내가 한숨을 깊게 내뱉어 웃음을 자아냈다.

장성규는 2011년 JTBC 1기 공채 아나운서로 데뷔해 2019년 프리를 선언했다. 지난 2021년 서울 강남구 청담동의 한 빌딩을 65억원에 매입해 화제를 모았다. 현재 청담동 건물 시세는 100억원 이상인 것으로 알려져 있다.

최종범 인턴기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
