아이돌 공연 도중 “펑”…관객 직격한 불꽃, 결국 사과한 소속사

정회하 인턴기자
입력 2025 09 14 16:30 수정 2025 09 14 16:30
지난 13일 ‘세븐틴 월드투어 뉴(NEW_) 인 인천’ 공연 현장에서 발생한 특수효과 사고를 촬영한 사진. 관객석을 향해 불꽃이 날아들고 있다. 엑스(X) 캡처
지난 13일 ‘세븐틴 월드투어 뉴(NEW_) 인 인천’ 공연 현장에서 발생한 특수효과 사고를 촬영한 사진. 관객석을 향해 불꽃이 날아들고 있다. 엑스(X) 캡처


그룹 세븐틴의 공연장에서 특수효과를 위해 사용된 불꽃이 그대로 관객에게 향하는 아찔한 사고가 벌어졌다.

14일 세븐틴 소속사 플레디스 엔터테인먼트에 따르면, 지난 13일 인천아시아드 주경기장에서 열린 ‘세븐틴 월드투어 뉴(NEW_) 인 인천’ 공연에서 사용된 특수효과 불꽃 중 일부가 관객석 방향으로 떨어지는 일이 발생했다.

이 사고로 관객 2명이 다쳐 공연장 내 임시진료소에서 처치를 받은 뒤 귀가했다.

세븐틴 월드투어 뉴(NEW_) 인 인천 공연 포스터. 플레디스 엔터테인먼트 제공
세븐틴 월드투어 뉴(NEW_) 인 인천 공연 포스터. 플레디스 엔터테인먼트 제공


소속사 측은 이번 일에 대해 “공연 전 전문 업체가 안전거리와 방향을 설정하고 반복 점검을 진행했다”면서도 “일부 제품 불량으로 인해 사고가 발생한 것으로 파악된다”고 설명했다.

그러면서 “갑작스러운 상황으로 놀라시거나 불편을 겪으신 모든 관객 여러분께 깊은 사과의 말씀을 드린다”며 고개를 숙였다.

소속사 측은 부상자 2명의 향후 치료도 적극 지원하겠고 강조했다. 이어 “추가 피해 여부 및 구체적인 상황 파악을 위해 사고 당일 공연 관객분들께는 별도 안내 메시지를 발송하겠다”고도 했다.

공연 주최 측은 또한 14일 공연에서는 문제가 된 폭죽 제품을 제외하고 안전 점검을 강화할 방침이다.

세븐틴의 이번 공연은 13일과 14일 이틀간 인천아시아드 주경기장에서 열리고 있다. 이후 세븐틴은 오는 27~28일에는 홍콩으로 향해 월드투어 일정을 이어간다.

정회하 인턴기자
