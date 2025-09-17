변호사 출신 ‘나는 솔로’ 女출연진, 사기결혼 피해 고백…“일본인 아내 있었다”

‘나는 솔로’ 7기 영숙이 결혼 사기 피해를 봤다고 고백했다. 영숙 인스타그램 캡처

‘나는 솔로’ 7기 영숙이 결혼 사기 피해를 봤다고 고백했다. 영숙 인스타그램 캡처

‘나는 솔로’ 7기 영숙이 결혼 사기 피해를 봤다고 고백했다. 영숙 인스타그램 캡처

‘나는 솔로’ 7기에 출연한 영숙(본명 서수현)이 사기 결혼을 당했다고 고백했다.지난 15일 영숙은 자신의 인스타그램에 “나는 불행히도 사기 결혼 피해자가 됐다”며 “호세라는 남자는 두 번 결혼 사실을 숨기고 나에게 초혼인 것처럼 접근했다”라고 밝혔다.그는 “처음 만났을 때 이미 일본인 아내와 두 번째 결혼 생활 중이었고, 저와 결혼을 준비하면서 몰래 이혼소송을 진행하고 있었다”며 “심지어 결혼 준비 중에도 여러 여자와 부정을 저질렀다”라고 주장했다.이어 “이 충격적인 사실을 2024년 12월, 세 번의 화려한 결혼식을 모두 마친 뒤에야 하나씩 알게 됐다”고 덧붙였다.영숙은 “그를 사랑하는 마음으로 용서하고 가정을 지키려 최선을 다했으나 그는 전혀 달라지지 않았고, 오히려 시간이 갈수록 욕설과 모욕적인 태도로 저를 괴롭혔다”고 했다.그는 “심지어 내가 사고로 병실에 누워있을 때조차 ‘드라마 퀸(드라마의 여주인공처럼 과장된 행동이나 감정을 보이는 사람)’이라 비웃는 모습에서 더 이상 희망이 없음을 깨달았다”라고 털어놨다.그러면서 “난 호세와 세 번의 결혼식을 올렸을 뿐 실제로 부부 생활을 한 적도 없고 혼인신고도 하지 않았다. 그 역시 의도적으로 시간을 끌며 혼인신고를 피한 것”이라고 부연했다.영숙은 “어찌 보면 다행이다. 여기서 끝낼 수 있으니 말이다. 난 과거를 후회하지 않는다”고 밝혔다.그는 “피해자인 내가 숨을 이유도 위축될 이유도 없다고 생각한다”며 “더 이상 아파하지 않고 내 삶을 지켜내며 더 강하고 행복하게 살아가겠다”라고 의지를 드러냈다.2022년 방송된 ENA 예능 프로그램 ‘나는 솔로’ 7기 40대 특집에 출연한 영숙은 법무법인 승앤파트너스에서 변호사로 일하고 있다. 그는 지난해 두바이에서 만난 스페인 국적의 남성과 결혼식을 올렸다고 밝힌 바 있다.유승하 인턴기자