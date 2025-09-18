‘에이핑크’ 오하영, 과거 ‘이것’ 출연 협박받아…“거부하면 스케줄 다 뺀다고”

에이핑크 오하영. 에이핑크 공식 인스타그램 캡처

유튜브 채널 ‘슈밍의 라면가게’ 캡처

유튜브 채널 ‘슈밍의 라면가게’ 캡처

그룹 에이핑크 오하영(29)이 과거 소속사 대표로부터 SBS 예능 프로그램 ‘정글의 법칙’ 출연을 강요당했다고 고백했다.지난 16일 그룹 엑소 시우민의 유튜브 채널 ‘슈밍의 라면가게’에는 에이핑크 박초롱과 오하영이 출연했다.이날 영상에서 시우민이 “두 분 다 ‘정글의 법칙’에 나갔었냐”며 놀라자 박초롱은 “저는 나가고 싶어서 자진해서 갔다”고 밝혔다.그는 “화장실이나 못 씻는 게 제일 힘들었다. 등이 배겨서 잘 못 잤다”며 “피지에 갔는데 좋은 데로 가서 그나마 덜 힘들었다”라고 덧붙였다.이에 ‘정글의 법칙’을 통해 파푸아뉴기니에 갔던 오하영은 “저는 맨날 울었다”고 털어놨다.그는 “제가 막내여서 다들 너무 잘해주셨지만, 처음에 적응하는 게 힘들었다”며 “비가 많이 와서 다리에 수포가 생겼다. 그런 부분이 힘들었는데 지나고 나서 방송 볼 때는 재밌었다”라고 말했다.오하영은 “저는 자진해서 나간 건 아니다”라며 “지금은 회사에 없는 대표님이 ‘너 이거 안 나가면 스케줄 다 취소할 거야’ 그래서 어쩔 수 없이 나갔다”고 밝혔다.이를 들은 박초롱은 깜짝 놀라며 “진짜?”라고 되물었고, 오하영은 “어쩔 수 없이 나갔다”라고 강조했다.2011년 에이핑크로 데뷔한 오하영은 ‘미스터 츄(Mr.Chu)’, ‘노노노(NoNoNo)’ 등 여러 히트곡으로 사랑받았다. 연예계 대표 축구팬으로 알려진 그는 지난달 서울월드컵경기장에서 열린 ‘2025 쿠팡플레이 시리즈’ 친선 경기에서 현장 리포터로 활약해 화제를 모으기도 했다.오하영은 지난 2023년 데뷔 후 12년간 몸담았던 IST엔터테인먼트를 떠났고 초이크리에이티브랩을 거쳐 지난 7월 위드어스엔터테인먼트와 전속계약을 맺었다.유승하 인턴기자