‘에이핑크’ 오하영, 과거 ‘이것’ 출연 협박받아…“거부하면 스케줄 다 뺀다고”
유승하 인턴기자
입력 2025 09 18 11:12 수정 2025 09 18 11:12
그룹 에이핑크 오하영(29)이 과거 소속사 대표로부터 SBS 예능 프로그램 ‘정글의 법칙’ 출연을 강요당했다고 고백했다.
지난 16일 그룹 엑소 시우민의 유튜브 채널 ‘슈밍의 라면가게’에는 에이핑크 박초롱과 오하영이 출연했다.
이날 영상에서 시우민이 “두 분 다 ‘정글의 법칙’에 나갔었냐”며 놀라자 박초롱은 “저는 나가고 싶어서 자진해서 갔다”고 밝혔다.
그는 “화장실이나 못 씻는 게 제일 힘들었다. 등이 배겨서 잘 못 잤다”며 “피지에 갔는데 좋은 데로 가서 그나마 덜 힘들었다”라고 덧붙였다.
이에 ‘정글의 법칙’을 통해 파푸아뉴기니에 갔던 오하영은 “저는 맨날 울었다”고 털어놨다.
그는 “제가 막내여서 다들 너무 잘해주셨지만, 처음에 적응하는 게 힘들었다”며 “비가 많이 와서 다리에 수포가 생겼다. 그런 부분이 힘들었는데 지나고 나서 방송 볼 때는 재밌었다”라고 말했다.
오하영은 “저는 자진해서 나간 건 아니다”라며 “지금은 회사에 없는 대표님이 ‘너 이거 안 나가면 스케줄 다 취소할 거야’ 그래서 어쩔 수 없이 나갔다”고 밝혔다.
이를 들은 박초롱은 깜짝 놀라며 “진짜?”라고 되물었고, 오하영은 “어쩔 수 없이 나갔다”라고 강조했다.
2011년 에이핑크로 데뷔한 오하영은 ‘미스터 츄(Mr.Chu)’, ‘노노노(NoNoNo)’ 등 여러 히트곡으로 사랑받았다. 연예계 대표 축구팬으로 알려진 그는 지난달 서울월드컵경기장에서 열린 ‘2025 쿠팡플레이 시리즈’ 친선 경기에서 현장 리포터로 활약해 화제를 모으기도 했다.
오하영은 지난 2023년 데뷔 후 12년간 몸담았던 IST엔터테인먼트를 떠났고 초이크리에이티브랩을 거쳐 지난 7월 위드어스엔터테인먼트와 전속계약을 맺었다.
