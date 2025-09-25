logo
배우 조재윤, 자격증만 ‘12개’ 보유…“생계 끊기면 먹고 살기 위해”

최종범 인턴기자
입력 2025 09 25 15:54 수정 2025 09 25 15:54
조재윤이 보유하고 있는 자격증이 12개라고 밝혔다. TV조선 예능 ‘내 멋대로 과몰입클럽’ 방송 장면
조재윤이 보유하고 있는 자격증이 12개라고 밝혔다. TV조선 예능 ‘내 멋대로 과몰입클럽’ 방송 장면


배우 조재윤이 노후 대비를 위해 취득한 자격증이 12개라며 현재도 새로운 자격증을 준비하고 있다고 밝혔다.

지난 24일 방송된 TV조선 예능 ‘내 멋대로 과몰입클럽’에서는 조재윤의 일상이 그려졌다.

이날 조재윤은 보유하고 있는 자격증이 12개라는 사실을 공개했다.

자격증은 한식조리기능사부터 굴착기, 대형 트레일러, 긴급 자동차, 보트, 소형 선박, 카레이싱 등 종류도 다양했다. 최근에는 헬리콥터 자격증까지 준비 중에 있다고 덧붙였다.

실제 방송에서 조재윤은 굴착기를 직접 조작해 잡초밭을 능숙하게 정리하는 모습을 선보였다. 또 굴착기 자격증으로 고성, 안동 산불 당시 재능 기부를 했다고 밝히기도 했다.

한식조리기능사 자격증 덕분에 드라마 ‘폭군의 셰프’에서 칼을 다루는 장면을 직접 촬영했다고 말했다.

조재윤이 굴착기를 직접 조작하는 모습. TV조선 예능 ‘내 멋대로 과몰입클럽’ 방송 장면
조재윤이 굴착기를 직접 조작하는 모습. TV조선 예능 ‘내 멋대로 과몰입클럽’ 방송 장면


조재윤은 자격증을 준비하는 이유를 노후 대비로 꼽았다.

그는 “배우는 작품이 없어서 쉬게 되면 그 순간 생계가 끊긴다. 작품 수가 줄어드는 내가 자꾸 보인다”며 “목표는 먹고 살기 위해서였다. 내가 배우라는 길을 가지 못하게 될 수도 있다. 우리 가족을 위해서 더 노력해봐야겠다고 생각했다”고 말했다.

그러면서 “(기술 자격증 중에서) 고소득 직종을 찾다가 굴착기 운전 자격증을 취득을 준비했다”며 “내 멋대로 살아가는 것 같지만 멋진 아빠가 되고 싶다”고 전했다.

조재윤은 서울예대 연극과 출신으로 2003년 영화 ‘영어 완전 정복’으로 데뷔했다. 영화 ‘7번방의 선물’, ‘용의자’, 드라마 ‘추적자’, ‘구해줘’, ‘스카이캐슬’ 등에 출연해 인지도를 얻었다. 현재는 ‘폭군의 셰프’에서 명나라 숙수 당백룡 역을 맡아 열연 중이다.

최종범 인턴기자
