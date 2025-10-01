‘금융인♥’ 손연재, 2살 아들 ‘이 질환’ 고백…“증상 너무 심해”

전 리듬체조 국가대표 손연재(31)가 아들이 모기 알레르기인 ‘스키터 증후군’을 앓고 있다고 밝혔다.지난달 29일 손연재는 자신의 유튜브 채널을 통해 아들 준연 군이 모기에 물린 후 겪었던 증상을 털어놨다.손연재는 “아들이 한 번 모기에 습격당해 얼굴에 20방 넘게 물린 적이 있다”며 “보통 모기에게 물리면 가렵고 붓는 게 끝인데 (아들은) 부어서 염증이 나고 고름이 생기더라”라고 당시 상황을 설명했다.그는 “증상이 너무 심해 혹시 수족구병이 아닌가 싶어 소아과로 급히 달려갔는데 모기 알레르기인 ‘스키터 증후군’이라는 진단을 받았다”라고 말했다.이어 “조금 민망하기도 했지만, 모기 알레르기가 너무 심해서 걱정됐다”며 “그때부터 모기 관련 용품들을 찾아봤다”라고 덧붙였다.스키터 증후군은 모기 타액 속 항응고 물질에 대해 알레르기 반응이 일어나는 피부 염증 질환이다. 과거 가수 겸 배우 아이유가 스키터 증후군을 앓고 있다고 밝혀 화제를 모으기도 했다.스키터 증후군이 있는 사람은 모기에게 물린 부위가 넓게 붉어지고 과도하게 부풀어 오른다. 극심한 가려움증과 함께 열감, 통증, 물집 등이 동반되며 염증이 생기는 2차 감염으로 이어지기도 한다.특히 면역력이 약한 영유아와 어린이에게서 자주 나타나며 심각할 경우 호흡곤란이나 아나필락시스 쇼크까지 유발할 수 있어 각별한 주의가 필요하다.현재까지 스키터 증후군을 완치하는 치료법은 없으며 증상 완화를 위해 항히스타민제나 스테로이드 연고 등을 사용한다. 모기에게 물리면 2차 감염을 예방하기 위해 긁지 말고 비누로 씻거나 냉찜질을 하는 것이 좋다.무엇보다 밝은색 긴팔, 긴바지를 착용하고 모기 기피제를 사용하는 등 모기에 물리지 않도록 하는 것이 중요하다.한편 2022년 9살 연상의 금융업 종사자와 결혼한 손연재는 지난해 2월 아들을 품에 안았다.유승하 인턴기자