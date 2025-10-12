logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

팔 잡아당겨 ‘철퍼덕’…빌리 아일리시 쓰러뜨린 진상 관객, 결국

정회하 인턴기자
입력 2025 10 12 14:55 수정 2025 10 12 14:55
기사 소리로 듣기
다시듣기
빌리 아일리시 인스타그램 캡처
빌리 아일리시 인스타그램 캡처


미국 팝가수 빌리 아일리시(23)가 공연 도중 한 관객에게 팔을 붙잡혀 객석 쪽으로 끌려가는 아찔한 사고가 벌어졌다.

11일(현지시간) 미 NBC 등에 따르면 아일리시는 지난 9일 미국 플로리다주 마이애미 카세야 센터에서 ‘힛 미 하드 앤드 소프트’ 투어 북미 첫 공연을 열었다. 이날 현장 객석은 매진될 정도로 인파가 몰렸다.

문제는 그가 무대 앞쪽 관객들과 ‘하이 파이브’ 퍼포먼스를 벌이던 도중 터졌다. 아일리시는 바리케이드를 따라 걸으며 팬들과 손바닥을 마주쳤는데, 한 관객이 손을 뻗어 아일리시의 팔을 붙잡아 자신 쪽으로 강하게 끌어당겼다.

아일리시는 곧바로 중심을 잃고 쓰러졌고, 뒤에 있는 다른 관객들도 연쇄적으로 중심을 잃고 휘청거렸다.

자칫 대형 사고가 발생할 수도 있었으나 상황을 발견한 경호원이 달려들어 해당 관객을 뒤로 밀어냈다. 아일리시도 스스로 일어나 퍼포먼스를 이어갔다.

미국 팝가수 빌리 아일리시가 9일(현지시간) 미국 플로리다주 마이애미 카세야 센터 공연에서 자신의 팔을 붙잡은 한 관객에 의해 객석 쪽으로 끌려가고 있다. 인스타그램 캡처
미국 팝가수 빌리 아일리시가 9일(현지시간) 미국 플로리다주 마이애미 카세야 센터 공연에서 자신의 팔을 붙잡은 한 관객에 의해 객석 쪽으로 끌려가고 있다. 인스타그램 캡처


미국 팝가수 빌리 아일리시가 9일(현지시간) 미국 플로리다주 마이애미 카세야 센터 공연에서 자신의 팔을 붙잡은 한 관객에 의해 객석 쪽으로 끌려가고 있다. 인스타그램 캡처
미국 팝가수 빌리 아일리시가 9일(현지시간) 미국 플로리다주 마이애미 카세야 센터 공연에서 자신의 팔을 붙잡은 한 관객에 의해 객석 쪽으로 끌려가고 있다. 인스타그램 캡처


아일리시를 잡아당긴 관객은 카세야 센터에서 즉시 퇴장당했다. 다만 현지 경찰은 해당 남성에 대해 “형사적으로 처리할 계획은 없다”고 밝혔다.

이번 사고 장면은 현장 팬들의 휴대전화 카메라 등으로 녹화돼 온라인상에서 빠르게 퍼지며 논란이 커졌다.

2017년 16세의 나이로 데뷔한 아일리시는 그래미 어워즈에서 지난해까지 총 9회 트로피를 따낸 세계적 팝스타다. 2018년과 2022년 각각 한 차례씩 내한 공연을 열었고, 지난해에도 신보 홍보를 위해 1박2일 일정으로 짧게 한국을 찾은 바 있다.

정회하 인턴기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 보디빌더 옷 벗고 근육 힘주자 새신부 ‘입틀막’… 파격 결혼식 주인공은

    thumbnail - 보디빌더 옷 벗고 근육 힘주자 새신부 ‘입틀막’… 파격 결혼식 주인공은

  2. “포경수술 아동 자폐증 발병률 2배 높아”…원인은 ‘이것’ 때문?

    thumbnail - “포경수술 아동 자폐증 발병률 2배 높아”…원인은 ‘이것’ 때문?

  3. 김상욱, 한밤중 중환자실 입원…“심근경색 직전 상황”

    thumbnail - 김상욱, 한밤중 중환자실 입원…“심근경색 직전 상황”

  4. “가족과 일 생길 것 같다” 신고한 남성…경찰이 발견한 ‘충격’ 소지품

    thumbnail - “가족과 일 생길 것 같다” 신고한 남성…경찰이 발견한 ‘충격’ 소지품

  5. “아들 내연녀 때릴 분?”…‘며느리 사랑’ 재벌, 돈 ‘이만큼’ 걸었다

    thumbnail - “아들 내연녀 때릴 분?”…‘며느리 사랑’ 재벌, 돈 ‘이만큼’ 걸었다

  6. “가족 인정 안 돼”…이민우, ‘♥싱글맘 예비신부’ 6세 딸과 무슨 일?

    thumbnail - “가족 인정 안 돼”…이민우, ‘♥싱글맘 예비신부’ 6세 딸과 무슨 일?
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved