성시경, 日 활동 중 토로한 속내…“아이돌도 아니라 성공 어려워”

정회하 인턴기자
입력 2025 10 14 11:18 수정 2025 10 14 11:18
가수 성시경 개인 인스타그램 캡처
가수 성시경 개인 인스타그램 캡처


가수 성시경(46)이 일본 활동에 관한 속내를 드러냈다.

성시경은 지난 12일 자신의 소셜미디어(SNS)에 “일본 공연과 가족여행 잘 마치고 돌아간다”라는 글과 함께 사진을 남겼다.

공개된 사진에는 성시경이 선배 가수 양희은과 함께 다정하게 웃고 있는 모습이다.

성시경은 “일본은 공연에 게스트(초대 손님) 문화가 없나 보다. 꼭 더욱 성공해서 더 큰 무대에서 사랑하는 선후배들 모시고 함께 노래하고 싶다”고 적었다.

이어 그는 “아이돌이 아닌 가수가 일본에서 성공하는 일은 쉽지도 않고 전례도 없는 일”이라면서 “엄청 응원받고 싶다”고 밝혔다.

가수 성시경(왼쪽)과 양희은. 성시경 인스타그램 캡처
가수 성시경(왼쪽)과 양희은. 성시경 인스타그램 캡처


성시경은 2023년 JTBC ‘뉴스룸’에 출연해 일본 활동에 관한 바람을 드러낸 바 있다. 당시 그는 “K팝은 아이돌 음악 위주”라며 “가수로서 일본의 경기장에서 한번 공연하고 싶다는 꿈이 있다. ‘신인’으로서 열심히 도전해 보고 싶다”고 털어놨다.

성시경은 일본 활동을 위해 독학으로 일본어를 학습했다고 밝히기도 했다. 지난 3월 개인 유튜브 채널에 공개한 영상에서는 수준급의 일본어 실력으로 일본 배우 겸 영화감독 마츠시게 유타카와 자유롭게 대화하기도 했다.

2000년 ‘내게 오는 길’로 데뷔한 성시경은 국내 발라드 장르를 대표하는 가수 중 하나다. 최근에는 구독저 200만명 이상을 거느린 유튜브 채널도 운영하며 인기몰이 중이다.

정회하 인턴기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
