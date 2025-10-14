logo
‘노을’ 강균성, 성매매 루머 결백 해명…“가본 적도, 한 적도 없다”

최종범 인턴기자
입력 2025 10 14 17:08 수정 2025 10 14 17:08
유튜브 채널 ‘인생예배’ 영상 캡처
유튜브 채널 ‘인생예배’ 영상 캡처


그룹 노을 멤버 강균성이 과거 성매매 루머에 대해 직접 해명하고 나섰다.

강균성은 지난 10일 유튜브 채널 ‘인생예배’에 출연해 자신을 둘러싼 지라시를 언급했다.

그는 “어느 카페에 ‘ㄴㅇ 그룹의 ㄱㄱㅅ이 했다’며 장문의 글이 올라왔었다”라며 “내용은 내가 룸살롱에 가서 술집 일을 하는 분과 그 자리에서 엄청나게 쓰레기같이 놀고, 그분과 관계를 맺으러 나갔는데 그것도 쓰레기같이 하더라고 엄청 구체적이고 자세하게 썼더라”고 당시 휘말렸던 루머에 대해 전했다.

유튜브 채널 ‘인생예배’ 영상 캡처
유튜브 채널 ‘인생예배’ 영상 캡처


강균성은 “난 가본 적도 없고, 한 적도 없었다. 난 그런 카페가 있는 줄도 몰랐다”며 “어느 날 아침에 핸드폰이 불이 나게 울렸다. 친구들이 걱정돼서 루머 내용을 복사해서 나한테 보냈다. 읽는데 손이 부르르 떨렸다”며 억울했던 심정을 전했다.

그러면서 “이후 기자들한테도 연락이 오고 회사에서도 연락이 오고 난리가 났다”며 “이런 건 기사가 나진 않는다. 초성만으로 나라고 기사를 내면 고소할 수 있다”고 말했다.

유튜브 채널 ‘인생예배’ 영상 캡처
유튜브 채널 ‘인생예배’ 영상 캡처


강균성은 “그런데 암암리에 루머가 퍼지는 것이다. ‘ㄴㅇ’ 그룹은 노을밖에 없다. ‘ㄱㄱㅅ’도 강균성밖에 없다”며 “처음에는 너무 열을 받았다. 글을 쓴 사람을 찾아야겠다 싶었다. 찾아서 따지고 싶었다”고 털어놨다.

그러면서도 강균성은 힘들었던 시기를 종교로 버텨냈다고 말했다. 그는 “성경에서 악을 선으로 갚으라고 하더라”며 “이상한 댓글이 많이 달렸었다. 찾아가서 따지고 폭력도 쓰고 싶었는데 악을 선으로 깊겠단 마음을 가지게 됐다”고 했다.

강균성은 2002년 그룹 노을로 데뷔했다. ‘아파도 아파도’, ‘전부 너였다’. ‘그리워 그리워’ 등의 히트곡을 발매해 큰 인기를 끌었다. 오는 11월 29일부터는 전국투어 콘서트 ‘노을이 내린 밤’을 시작한다.

ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
