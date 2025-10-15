김영옥 “전 재산 사기당했다…돈거래는 절대 NO”

배우 김영옥(87)이 과거 친분이 짙었던 동창에게 사기를 당했던 경험을 털어놨다. 유튜브 채널 지식인사이드 ‘서경석의 인생수업’ 영상 캡처

배우 김영옥(87)이 과거 친분이 짙었던 동창에게 사기를 당했던 경험을 털어놨다. 유튜브 채널 지식인사이드 ‘서경석의 인생수업’ 영상 캡처

배우 김영옥(87)이 과거 친분이 짙었던 동창에게 사기를 당했던 경험을 털어놨다. 유튜브 채널 지식인사이드 ‘서경석의 인생수업’ 영상 캡처

배우 김영옥(87)이 과거 친분이 짙었던 동창에게 사기를 당했던 경험을 털어놨다. 유튜브 채널 지식인사이드 ‘서경석의 인생수업’ 영상 캡처

배우 김영옥(87)이 과거 친분이 짙었던 동창에게 사기를 당했던 경험을 털어놨다.김영옥은 지난 14일 공개된 유튜브 ‘지식인사이드’ 채널 ‘서경석의 인생수업’ 영상을 통해 “젊었을 적 큰 금액의 사기를 당해 봤다”고 밝혔다.김영옥은 ‘여러 사람이 사기를 당하는데 특히 연예계 종사자들이 더욱 그렇다’는 진행자 서경석의 말에 “나도 의도치 않게 돈을 꿔 달라는 사람이 생긴다”며 “정말 친한 동창에게 내 재산을 다 주다시피 한 일을 당했다”고 답했다. 그는 “그때 정말 많이 놀랐다”면서도 “(인생을) 공부한 것 중에서 가장 큰 월사금(수업료의 옛말)을 냈던 일이라 생각한다”고 고백했다.자녀에게도 이 일화를 가르친다는 김영옥은 “자신이 줄 수 있는 돈과 물건을 주는 걸로 그쳐야 한다. 상대방에게 뭔가를 건넸을 때 자신이 가난해질 정도라면 인연을 잃게 된다”고 강조했다. 그러면서 “보통 가장 친분이 짙은 사람에게 그런 일을 당한다. 절대로 있을 수 없는 일”이라며 “(주변인들에게) ‘난 돈거래는 안 한다’라고 이야기하고는 한다”고 덧붙였다.한편 ‘살면서 걸러내야 할 사람을 판단하는 기준이 있나’라는 서경석의 물음에 김영옥은 “불편한 친구라면 안 보면 된다는 생각이 들기는 한다”면서도 “그런 관계를 다 잘라내는 삶은 아니라고 본다”고 답했다.그는 “정신적으로 힘겨워하는 친구들을 배척하거나 거부하지 않았다”며 “지금까지도 (그런 친구들을) 달래주고 이해하고 싶다”고 소신을 드러냈다. 이어 “삶에 염세가 생긴 친구 등 여러 사람의 안타까운 시간을 봐왔는데, 그런 이들도 어루만지며 살고 싶은 마음이 크다”고 말했다.‘좋은 사람이라고 판단하는 기준’에 대해서는 “변함없는 사람”이라고 특히 강조했다. 김영옥은 “처음에 봤을 때 모습과 아직도 똑같은 그런 사람들이 있다”면서도 “그러다 술수나 얕은 속셈을 쓰는 모습이 보이면 오만 정이 떨어진다”며 고개를 가로저었다. 그는 또 “이 나이 되어 보면 많은 친구가 필요치 않다. 처음부터 여태까지 변함없는 사람(이 있으면 된다)”이라고도 했다.1938년생인 김영옥은 20대 초반이던 1950년대부터 극단에서 연기 활동을 벌였다. 1960년 CBS 성우로 방송에 데뷔해 이듬해 MBC 성우로 자리를 옮겼고, 이후 성우와 배우 활동을 겸하다가 1980년대부터는 전업 배우로 활약하고 있다.정회하 인턴기자