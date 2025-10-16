“수술로 떼어내고 힘들게…” 장영란이 고백한 ‘임신 질환’ 정체

방송인 장영란(47)이 첫째 아이를 뱄을 때 자궁 외 임신을 겪었다고 고백했다.장영란은 지난 15일 유튜브 채널 ‘A급 장영란’ 영상에서 자신의 스타일리스트 홍씨가 살고 있는 서울 신혼집을 찾아갔다. 홍씨는 이달 기준 결혼 9개월 차 신혼부부로 소개됐다.장영란은 홍씨와 함께 집 베란다에서 식사하다가 “평소 고민이 있냐”고 물었다. 이에 홍씨는 단번에 “아기”라고 답했다.홍씨는 “할 일이 너무 많으니 ‘지금 시기에 아기를 가져도 되나’라는 걱정이 크다”고 토로했다. 이에 장영란은 “신혼부부들이 집 사는 것도 힘들고, 맞벌이인 경우도 많다”며 “돈도 많이 드는데 애를 낳아서 어떻게 키울지 항상 고민한다”고 거들었다.홍씨는 또 임신 기간 경력 단절에 관한 고민도 털어놨다. 이를 들은 장영란은 “(아이를) 쉽게 낳아라, 말라, 이렇게 말하지 못한다. 그건 당신의 인생이기 때문”이라고 말했다.장영란은 자신의 경험을 들어 조언을 아끼지 않았다. 그는 “저 같은 경우는 약 2년간 난임 부부로 있다가 자궁 외 임신을 했다”며 “수술로 (태아를) 떼어내고 난 다음에 낳았는데, 솔직히 (다른 사람보다) 3배가량 힘들었다”고 고백했다.그러면서 “훗날 육아 준비가 돼서 ‘우리 (아이를) 갖자’라고 결심하면 그때는 또 (아이가) 안 생기기도 한다”며 “지금부터 마음을 좀 열어놓아야 한다. (아이를) 주시면 어떻게든 키우게 돼 있다”고 전했다.장영란이 겪은 자궁 외 임신은 수정란이 자궁 안쪽이 아니라 다른 곳에 착상되는 임신을 말하는데, 의료계에 따르면 자궁 외 임신 사례의 95%는 수정란이 난관에 착상하는 경우다. 원인은 난관 손상, 자궁 내 피임장치 삽입, 불임이나 불임 수술, 유산, 약물, 흡연 등으로 다양하다.증상은 아랫배 통증이나 소량의 출혈로 시작해 난관 파열, 혈복강(배에 피가 참), 질 출혈 등으로 이어진다. 약물 치료를 시도할 수 있으나 여의찮다면 수술 요법을 통해 치료해야 한다.2009년 한의사와 결혼한 장영란은 2013년생 딸과 2014년생 아들을 두고 있다.정회하 인턴기자