‘재혼’ 김구라, ♥아내 덕에 투자 대박…“1억→3억4천 됐다”

유승하 인턴기자
입력 2025 10 19 09:35 수정 2025 10 19 09:35
방송인 김구라가 금 투자에 성공했다고 밝혔다. 유튜브 채널 ‘그리구라’ 캡처
방송인 김구라(55)가 금 투자를 통해 수익률 300%를 달성했다고 밝혔다.

지난 18일 김구라의 유튜브 채널 ‘그리구라’에는 ‘금으로 3배 이익 낸 김구라의 비결은?’이라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 영상에서 김구라는 “5년 전에 금이 괜찮다고 해서 금을 1억원어치 샀다. 부가세 10%까지 해서 1억1000만원을 냈다”라고 밝혔다.

그는 “그때 1kg짜리랑 남은 자투리로 350g 정도를 샀다”며 “몇 년 전에 금값이 많이 올라서 2억원 정도 됐었다. 그래서 내가 ‘이거 좀 팔아야겠다’ 했는데 아내가 ‘오빠, 지금 돈이 급한 것도 아닌데 왜 파냐. 그냥 내버려 둬라’라고 했다”고 말했다.

방송인 김구라가 금 투자에 성공했다고 밝혔다. 유튜브 채널 ‘그리구라’ 캡처
이어 “사실 우리 아내가 저만큼 경제적인 상식이 있겠냐. 그런데 여자들이 감이 있더라. 그래서 내가 ‘그럴까?’하고 그냥 놔뒀다”라고 덧붙였다.

김구라는 “그런데 얼마 전에 ‘금 1온스당 4000달러’라는 이야기가 올라와서 봤더니 3억4000만원이 됐더라”라고 해 놀라움을 자아냈다.

이에 주변에서 “그러면 1억원은 형수님 드려야겠다”고 하자 김구라는 “그건 아니지”라고 단호하게 답했다.

방송인 김구라가 금 투자에 성공했다고 밝혔다. 유튜브 채널 ‘그리구라’ 캡처
김구라는 1997년 비연예인 여성과 결혼해 아들 그리(본명 김동현)를 뒀으나 2015년 이혼했다. 이후 2020년 12세 연하의 비연예인 여성과 재혼했으며 이듬해 득녀했다.

한편 지정학적 긴장과 무역 불확실성 등으로 안전자산에 대한 선호가 높아지면서 올해 들어 금값은 무려 65%나 상승했다.

지난 16일 금 현물 가격은 온스(약 28.4g)당 4318.75달러(약 615만원)까지 치솟으며 사상 최고치를 경신했다.

유승하 인턴기자
