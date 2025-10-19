‘KBS 보이콧’ 논란 7개월만…이무진이 엔믹스 규진에게 사과한 이유

가수 이무진이 소속사의 KBS 보이콧으로 ‘리무진 서비스’ 녹화에 불참했던 것을 두고 엔믹스 규진에게 직접 사과했다. 유튜브 채널 ‘KBS Kpop’ 영상 캡처

엔믹스 규진이 ‘리무진 서비스’에 홀로 출연한 모습. 유튜브 채널 ‘KBS Kpop’ 영상 캡처

가수 이무진이 ‘리무진 서비스’ 녹화에 불참했던 것과 관련해 그룹 엔믹스 멤버 규진에게 직접 사과했다.지난 14일 유튜브 채널 ‘KBS Kpop’에 공개된 웹예능 ‘리무진 서비스’에는 엔믹스가 출연했다.이날 영상에서 이무진은 “안 짚고 넘어갈 수가 없다”며 “죄송하다. (규진 씨는) 초면인데 일단 뵙게 돼서 너무 반갑다”라고 운을 뗐다.이어 “지난 일이지만, 지난 일이라고 해서 사라지는 일은 아니다. 그때는 너무나 죄송했다는 점을 시청자분들 앞에서 말하고 싶었다”며 고개를 숙였다.이무진은 “오늘 규진 씨가 오기를 기대하고 기다렸다”며 “그때 미리 함께 준비했던 듀엣곡이 있는데 그날 결국 못하고 가지 않았느냐”며 아쉬워했다.이에 규진은 “오늘 다시 듀엣곡을 부르게 돼서 너무 기쁘다”고 답했다.이무진은 “그렇게 말씀해 주셔서 감사하다”며 “그때 못했던 거 오늘 다 풀고 가시기를 바란다. 다시 한번 죄송하다”고 거듭 사과했다.지난 3월 이무진이 리무진 서비스 녹화에 불참했을 당시 규진은 프로그램 녹화를 홀로 진행했다.배경에는 연예기획사 원헌드레드와 KBS 간의 갈등이 있었다. 앞서 원헌드레드는 소속 가수인 시우민의 KBS 2TV ‘뮤직뱅크’ 출연이 불발되자, 자사 아티스트 출연 제재 의혹을 제기하며 KBS 출연을 전면 보이콧했다.그 여파로 원헌드레드 레이블인 빅플래닛 메이드엔터 소속 이무진도 자신이 진행을 맡는 리무진 서비스 녹화에 불참하게 됐고, 엔믹스 규진 편은 이무진 없이 촬영이 진행됐다.최종범 인턴기자