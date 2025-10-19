트리플스타, ‘횡령 무혐의’ 소회 고백…“1년간 침묵했던 이유 있다”

넷플릭스 서바이벌 예능 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁’에 ‘트리플스타’라는 별명으로 출연했던 요리사 강승원(34)씨가 자신의 업무상 횡령 의혹에 대한 경찰의 혐의없음 불송치 결정에 관한 소회를 밝혔다. 사진: 넷플릭스 제공

강승원(왼쪽 아래)씨를 포함해 넷플릭스 서바이벌 예능 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁’에서 최후의 8인(TOP 8)으로 남은 요리사들. 사진: 넷플릭스 제공

넷플릭스 서바이벌 예능 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁’에 ‘트리플스타’라는 별명으로 출연했던 요리사 강승원(34)씨가 자신의 업무상 횡령 의혹에 대한 경찰의 혐의없음 불송치 결정에 관한 소회를 밝혔다.19일 강씨는 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 “지난 9월 서울강남경찰서로부터 불송치 결정을 통지받았고, 최근 검찰에서도 무혐의가 확정됐다”고 전했다.강씨는 “그간 저는 휴대폰 포렌식 등을 통해 반박 가능한 증거도 확보했으나 사실이 아닌 여러 억측에도 침묵을 지켜왔다”면서 “반박 내용에는 전처의 개인적인 내용이 담길 수밖에 없는데, 전처의 새 삶에 영향을 주고 싶지 않았기 때문”이라고 했다. 그는 “다만 온라인상에서 근거 없는 루머를 기반으로 비난하는 악의적 글들에 대해서는 법적 절차로 대응하겠다”고 경고했다.강씨는 이어 “지난 1년간 응원해 주신 모든 분께 진심으로 감사드린다”며 “‘흑백요리사’를 통해 얻은 지지와 사랑, 1년간의 법적 다툼에서 얻은 교훈을 바탕으로 더 좋은 요리사로 거듭나도록 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.강씨는 지난해 11월 전처 A씨가 업무상 횡령 의혹을 제기하면서 논란에 휩싸였다. 당시 A씨는 강씨가 “동업 중인 레스토랑 수익금 약 2400만원을 아버지의 채무 변제에 사용했다”면서 국민신문고를 통해 경찰 수사를 의뢰했다. 이 소식은 곧바로 온라인상에 퍼졌고, 강씨는 ‘흑백요리사’에서 최종 3위를 차지하고도 여론 악화로 모든 대외 활동을 잠정 중단했다.그러나 지난달 초 경찰은 해당 의혹에 대해 “몰래 자금을 유용하거나 착복할 의도가 있었다고 보기 어렵다”며 혐의없음 불송치 결정을 내렸다. 이로써 강씨는 약 1년 만에 누명을 벗게 됐다.정회하 인턴기자