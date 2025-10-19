logo
소유, 미국발 비행기서 '인종차별' 피해 호소…"15시간 동안 아무것도 못 먹어"

최종범 인턴기자
입력 2025 10 19 17:44 수정 2025 10 19 17:44
가수 소유. 소유 인스타그램 게시물 캡처
가수 소유. 소유 인스타그램 게시물 캡처


가수 소유가 미국발 한국행 비행기에서 인종차별을 당했다고 호소했다.

소유는 19일 소셜미디어(SNS)를 통해 “뉴욕 스케줄을 마치고 경유로 미국 애틀랜타에서 한국으로 향하는 비행기에 올랐다”고 운을 뗐다.

이어 “너무 피곤한 상태에서 식사 시간을 확인하려고 한국인 승무원을 요청했다”면서 “사무장은 내 태도를 단정하며 나를 문제 있는 승객처럼 대하더니 갑자기 시큐리티까지 불렀다”고 했다.

소유는 “‘내가 문제라면 내리겠다’는 말까지 해야 했다”며 “이후 비행 내내 차가운 시선과 태도를 견뎌야 했다. 그 순간 ‘이게 인종차별일까’라는 생각이 들었다”고 호소했다.

그러면서 “15시간 넘는 비행 동안 아무것도 먹지 못했다. 그 경험은 인종적 편견에서 비롯된 깊은 상처로 남았다”고 하소연하며 “아무도 인종 때문에 의심받거나 모욕당하지 않기를 바란다”고 강조했다.

최종범 인턴기자
