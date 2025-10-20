logo
‘리더’ 윤두준 없고 ‘탈퇴’ 용준형 있고…딩고뮤직, 사진 오류 결국 사과

정회하 인턴기자
입력 2025 10 20 17:12 수정 2025 10 20 17:12
그룹 하이라이트. 어라운드어스 제공
그룹 하이라이트. 어라운드어스 제공


소셜미디어(SNS) 기반 음악 콘텐츠 브랜드 딩고 뮤직이 그룹 ‘하이라이트’의 대표 이미지로 팀을 탈퇴한 전 멤버 용준형이 포함된 사진을 썼다가 팬들의 질타를 받고 사과했다.

지난 18일 딩고 뮤직은 “하이라이트의 출연 라인업을 소개하는 과정 중 이미 팀을 떠난 멤버가 포함된 이미지가 노출되는 오류가 발생했다”며 고개를 숙였다.

딩고 뮤직은 이번 사안에 대해 “공연 제작을 총괄한 딩고 뮤직의 명백한 실수”라며 “사전에 충분한 검수 과정을 거치지 못한 채 영상을 송출한 점 깊이 사과드린다”고 말했다.

딩고 뮤직은 또 “공연 당일 제작 일정이 촉박했다”고 해명하면서도 “그 어떤 사정으로도 책임을 면할 수 없음을 잘 알고 있다”고 강조했다. 이어 “저희는 이번 일을 매우 엄중하게 인식하고 있으며, 향후 유사한 일이 재발하지 않도록 아티스트 관련 자료 검수 및 승인 절차를 강화하겠다”고 밝혔다.

소셜미디어(SNS) 기반 음악 콘텐츠 브랜드 딩고뮤직이 그룹 ‘하이라이트’의 대표 이미지로 이미 탈퇴한 전 멤버 용준형이 포함된 사진을 썼다가 팬들의 질타를 받고 사과했다. 딩고 뮤직 공식 SNS 캡처
소셜미디어(SNS) 기반 음악 콘텐츠 브랜드 딩고뮤직이 그룹 ‘하이라이트’의 대표 이미지로 이미 탈퇴한 전 멤버 용준형이 포함된 사진을 썼다가 팬들의 질타를 받고 사과했다. 딩고 뮤직 공식 SNS 캡처


딩고 뮤직은 이날 서울 잠실실내체육관에서 열린 ‘2025 딩고 뮤직 콘서트 킬링 보이스’ 공연을 개최했다. 문제는 오프닝 영상을 통해 출연진을 소개하다가 터졌다. 영상 속 하이라이트의 대표 이미지로 이미 팀을 떠난 용준형이 포함된 옛 단체 사진이 쓰인 것이다. 그러면서도 정작 리더인 윤두준의 모습은 사진에서 빠져 있었다.

하이라이트는 2009년 데뷔한 5인조 그룹 ‘비스트’의 후신으로, 멤버 전원이 소속사를 옮기면서 2017년 새롭게 데뷔한 팀이다. 이들 중 용준형은 하이라이트 활동 2년 만인 2019년 사생활 논란이 불거져 팀을 떠났다. 이후 솔로 아티스트로 활동하던 용준형은 2024년 그룹 ‘포미닛’ 출신 가수 현아와 결혼했다.

가수 용준형 인스타그램 캡처
가수 용준형 인스타그램 캡처


정회하 인턴기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
