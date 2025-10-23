logo
배 내민 사진 한 장에 ‘임신설’…공효진, 결국 소속사 입장 나왔다

유승하 인턴기자
입력 2025 10 23 16:05 수정 2025 10 23 16:05
배우 공효진이 인스타그램에 올린 사진을 두고 임신설이 불거지자 소속사가 즉각 부인했다. 공효진 인스타그램 캡처
배우 공효진이 인스타그램에 올린 사진을 두고 임신설이 불거지자 소속사가 즉각 부인했다. 공효진 인스타그램 캡처


배우 공효진(45)이 자신의 소셜미디어(SNS)에 공개한 사진 한 장으로 불거진 임신설에 대해 소속사가 “전혀 사실이 아니다”라고 즉각 부인했다.

23일 공효진의 소속사 매니지먼트 숲은 “공효진의 임신설은 전혀 사실이 아니다”라고 밝혔다.

전날인 22일 공효진이 자신의 인스타그램에 근황 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 니트 원피스를 입고 허리를 짚은 채 서 있는 공효진의 모습이 담겼다.

배우 공효진이 인스타그램에 올린 사진을 두고 임신설이 불거지자 소속사가 즉각 부인했다. 공효진 인스타그램 캡처
배우 공효진이 인스타그램에 올린 사진을 두고 임신설이 불거지자 소속사가 즉각 부인했다. 공효진 인스타그램 캡처


사진 속 공효진의 배가 약간 볼록해 보이자 일부 누리꾼들은 “임신한 것 아니냐”, “미리 축하한다” 등의 댓글을 남기며 추측을 이어갔다. 심지어 “아이와 엄마 모두 건강하기를 바란다”는 반응도 나왔다.

공효진은 지난 2022년 10살 연하인 가수 케빈오와 미국 뉴욕에서 결혼식을 올렸다. 결혼 3년 만에 불거진 임신설에 소속사가 빠르게 선을 그으며 관련 의혹은 해프닝으로 마무리됐다.

공효진은 올해 초 tvN 드라마 ‘별들에게 물어봐’에 출연했으며, 오는 12월 영화 ‘윗집 사람들’ 개봉을 앞두고 있다. 남편 케빈오는 지난 6월 군 복무를 마치고 만기 전역했다.

유승하 인턴기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
