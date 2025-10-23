빽가 “전 매니저가 축의금·조의금 가로채”…돈 못 받은 친구 여럿

그룹 코요태 빽가. 빽가 인스타그램 게시물 캡처

채널A 예능 ‘요즘 남자 라이프 신랑수업’ 방송 화면

그룹 코요태 빽가가 전 매니저로부터 횡령 피해를 당했다고 밝혔다.23일 방송된 KBS CoolFM ‘박명수의 라디오쇼’의 ‘소신발언’ 코너에는 빽가와 이현이가 출연했다.이날 청취자의 축의금 관련 사연이 나오자 빽가는 자신의 경험담을 털어놨다.빽가는 “친구 결혼식에 다녀왔는데 친구한테 연락이 왔다. ‘와준 건 고마운데 축의금을 안 냈다’고 하더라”며 “나는 보통 입구에서 매니저에게 축의금 봉투를 준다. 알고 보니 매니저가 축의금을 횡령하고 있었다”고 말했다.이어 “1, 2년 사이에 장례식이나 결혼식에 나를 불렀던 친구들에게 다 메시지를 보냈다”며 “못 받은 사람이 여러 명 있더라. 왜 돈 안 냈냐고 말하기 어려웠던 것”이라고 설명했다.빽가는 “너무 화가 났고, 친구들에게 미안했다”며 “결국 그 매니저와 같이 일을 할 수 없게 됐다”고 했다.박명수는 “그렇게 살면 잘 살겠냐. 그런 사람은 절대 부르지 마라”라고 조언했다.코요태로 함께 활동했던 김종민도 지난 7월 채널A ‘요즘 남자 라이프 신랑수업’에 출연해 비슷한 사례를 겪었다고 증언한 바 있다.방송에선 김종민이 2018년 이종격투기 선수 출신 김동현의 결혼식에 참석해 축의금을 냈으나, 정작 김동현은 축의금을 받지 못한 것으로 드러났다.김종민은 “그 시기에 축의금을 친한 동생에게 맡겼었다”며 “나는 식장으로 바로 들어가고 친한 동생이 (축의금을) 냈었다. 그 동생이 실수를 많이 했었다”라고 했다.최종범 인턴기자