logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

“지드래곤 첨성대 공연 사실 아냐”…APEC 앞둔 경주시, ‘허위 게시물’ 주의 당부

최종범 인턴기자
입력 2025 10 26 16:01 수정 2025 10 26 16:01
기사 소리로 듣기
다시듣기
지드래곤 APEC 경주 첨성대 공연을 안내하는 허위 사전등록 사이트가 공유되고 있는 모습. 경주시 제공
지드래곤 APEC 경주 첨성대 공연을 안내하는 허위 사전등록 사이트가 공유되고 있는 모습. 경주시 제공


오는 31일부터 시작되는 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 앞두고 가수 지드래곤이 첨성대 앞에서 공연한다는 허위 게시물이 확산되자 경주시가 주의를 당부하고 나섰다.

경주시는 최근 일부 블로그와 카페 등에서 퍼지고 있는 ‘지드래곤 APEC 2025 경주 첨성대 공연’ 관련 게시물이 전혀 사실이 아니라고 26일 밝혔다.

경주시는 지드래곤의 첨성대 공연은 전혀 계획이 없다며, 공연 사전등록 등으로 안내하는 게시물은 모두 허위라고 강조했다.

지드래곤 APEC 2025 경주 첨성대 공연 허위 사전등록 사이트로 연결되는 링크.
지드래곤 APEC 2025 경주 첨성대 공연 허위 사전등록 사이트로 연결되는 링크.


실제로 허위 게시물에서는 지드래곤의 공연 일정과 내용, 참여 방법 등을 공지하고 있다. 또 ‘사전참여’를 신청하는 배너도 존재하지만, 이를 클릭해 사이트에 들어가보면 APEC 공식 소셜미디어(SNS) 계정으로 이어지는 접속 링크만 여러 개 정리되어 있을 뿐이다. 게시물도 사전참여 안내도 모두 허위인 것이다.

이에 경주시는 읍면동과 각 부서에 해당 내용을 즉시 공유하고 이장단, 사회단체 등을 통해 허위 게시물 차단에 집중하고 있다.

경주시 관계자는 “온라인상 허위 정보에 현혹되지 않도록 시민 여러분의 관심과 협조를 부탁드린다”고 밝혔다.

2025 경주 APEC 정상회의 홍보대사 위촉장을 들고 있는 지드래곤(왼쪽)과 APEC 특별 홍보 영상에 출연한 지드래곤(오른쪽). 지드래곤 인스타그램, APEC 특별 홍보영상 갈무리
2025 경주 APEC 정상회의 홍보대사 위촉장을 들고 있는 지드래곤(왼쪽)과 APEC 특별 홍보 영상에 출연한 지드래곤(오른쪽). 지드래곤 인스타그램, APEC 특별 홍보영상 갈무리


한편 지드래곤은 이번 APEC 정상회의 홍보 대사로 위촉됐다. 또 APEC 정상회의 준비기획단이 제작한 특별 홍보 영상에 이재명 대통령, 축구선수 박지성, 그룹 아이브 장원영 등과 함께 출연하기도 했다.

최종범 인턴기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 이요원, 남편 최초공개 “조여정 소개로 만나…딸이 23살”

    thumbnail - 이요원, 남편 최초공개 “조여정 소개로 만나…딸이 23살”

  2. “돌아왔구나”…동일본 대지진 실종 소녀, 14년만에 가족 품

    thumbnail - “돌아왔구나”…동일본 대지진 실종 소녀, 14년만에 가족 품

  3. 손호준, ‘삼시세끼’ 나영석 PD와 불화설에 “미리 연락받았었다”

    thumbnail - 손호준, ‘삼시세끼’ 나영석 PD와 불화설에 “미리 연락받았었다”

  4. 따뜻한 밥 좋아했는데…전기밥솥 ‘이렇게’ 쓰면 큰일납니다

    thumbnail - 따뜻한 밥 좋아했는데…전기밥솥 ‘이렇게’ 쓰면 큰일납니다

  5. ‘190억 빚 두리랜드’ 임채무 손자 등장…“저 물려주실 건가요?”

    thumbnail - ‘190억 빚 두리랜드’ 임채무 손자 등장…“저 물려주실 건가요?”

  6. “퀄리티 미쳤다” 전국서 우르르…김밥 하나로 대박난 ‘13만 소도시’

    thumbnail - “퀄리티 미쳤다” 전국서 우르르…김밥 하나로 대박난 ‘13만 소도시’
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved