‘이병헌♥’ 이민정, 영화제서 굴욕당했다…“‘이 사람’ 오니까 비켜달라고”

배우 이민정이 베니스 영화제에서 굴욕을 당했다고 밝혔다. 유튜브 채널 ‘최자로드’ 캡처

배우 이민정이 남편인 배우 이병헌과 함께 베니스 영화제에 참석했다가 겪은 ‘굴욕’ 일화를 공개했다.지난 29일 그룹 다이나믹 듀오 최자의 유튜브 채널 ‘최자로드’에는 ‘이민정과 ‘개코 3연속 고백 사건’의 전말’이라는 제목의 영상이 올라왔다.이날 최자는 이민정에게 “(이번 베니스 영화제가) 몇 번째로 참석한 영화제냐”라고 질문했다. 앞서 지난달 이민정은 이병헌이 출연한 영화 ‘어쩔수가없다’가 ‘제82회 베니스국제영화제’ 경쟁 부문에 초청되며 함께 이탈리아 베네치아에 방문했다.이민정은 “그렇게 큰 영화제는 처음 가봤다. 완전 깜짝 놀랐다”며 베니스 영화제 참석 후일담을 밝혔다.그는 “엠마 스톤이랑 악수했는데 귀찮을까 봐 사진 찍자고 말은 못 했다”며 “옆으로 케이트 블란쳇이 지나가기도 했다”라고 말했다.이민정은 “줄리아 로버츠 온다고 파파라치들이 와있는데 나보고 비켜달라더라. ‘비켜야 하나’ 고민했다”며 웃었다.최자가 “‘나 이민정이야’라는 생각이 들었냐”고 묻자 이민정은 “아니, 비켜야지. 줄리아 로버츠면 비켜야지”라고 너스레를 떨었다.그는 “‘왜 이렇게 사람이 많냐’고 물어봤더니 조지 클루니가 와서 파파라치들이 몰렸다더라”라며 “나는 약간 떠밀렸다. 베니스라서 물에 빠질 것 같은 느낌이 들었다”고 털어놨다.해당 영상에서 이민정은 다이나믹 듀오 개코와의 오랜 인연을 공개하기도 했다.최자는 “개코랑 이민정이 현대고등학교를 나왔고 나는 그 바로 옆에 있는 고등학교 출신이다. 셋이 10명 정도 되는 크루의 일원이었다. 오락도 같이하는 전우였다”고 말했다.그는 “개코가 고등학교 때 생각보다 인기가 많았다”며 “우리 둘 다 못생겼는데 개코만 인기가 많아서 좀 싫었다”라고 했다. 이에 이민정은 “나는 아니었지만 내 친구들도 개코를 좋아했었다”며 고개를 끄덕였다.유승하 인턴기자