배우 황보라도 사실상 '입구컷'…최근 유행하는 혼술바 '나이 제한' 어떻길래

배우 황보라가 ‘혼술바’ 입장에 나이 제한 조건이 걸려 있다는 사실을 알고 충격에 빠졌다.지난 4일 황보라의 유튜브 채널 ‘황보라 보라이어티’에는 ‘40대 여배우가 남편 몰래 혼술하면 생기는 일’이라는 제목의 영상이 올라왔다.이날 영상에서 황보라는 MZ세대 사이에서 유행하는 혼술바 방문에 도전했다.혼술바는 혼자 술을 즐기는 사람들을 주요 고객층으로 삼은 바(Bar) 형태의 술집이다. 코로나19 팬데믹을 거치며 ‘혼술’(혼자 마시는 술)이 하나의 유행으로 떠오르자, MZ세대 사이에서 혼술바 문화가 확산되기 시작했다. 최근에는 단순히 혼자 술을 마시는 공간을 넘어 새로운 사람을 만나는 커뮤니티형 공간으로도 발전하고 있다.황보라는 “혼술바면 싱글들이 가는 곳 아니냐”며 “나 유뷰녀인데 가도 되냐”고 우려를 표했다.이에 황보라의 혼술바 방문을 도울 MZ 세대 지원군이 등장했다.황보라가 “40대인 내가 가도 되냐”고 묻자 지원군은 “너무 과장님 스타일로 오셨다. 원래는 나이 제한이 있다”고 답했다.실제 황보라가 방문하려 했던 혼술바는 1987년생부터 입장이 제한되는 곳이었다. 1987년생은 올해 기준 38세다.1983년생으로 올해 41세인 황보라는 나이 제한 조건을 듣고 “너무 충격”이라고 말했다.특히 지원군은 “명심해야 할 게 있다. 친구를 사귈 때 요즘 애들은 카톡을 안 물어본다. DM(다이렉트 메시지)을 물어본다”며 “혈액형을 물어보면 안 된다. 요즘엔 MBTI를 묻는다”고 조언하기도 했다.황보라는 2003년 SBS 공채 탤런트로 데뷔했다. 2022년 소속사 워크하우스컴퍼니 대표이자 배우 하정우(본명 김성훈)의 동생인 김영훈과 결혼했다. 지난해 5월에는 아들을 출산했다.최종범 인턴기자