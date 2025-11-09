소속사 “치료·휴식 필요하다” 입장인데…박봄 “건강 괜찮다” 직접 상태 밝혀

박봄 인스타그램 게시물 캡처

지난달 22일 박봄은 자신의 소셜미디어(SNS)에 YG엔터테인먼트 양현석 대표 프로듀서를 상대로 한 고소장을 공개했다. 디네이션엔터테인먼트, 박봄 인스타그램 게시물 캡처

투애니원(2NE1)이 데뷔 15주년을 맞아 함께 촬영한 사진. CL 인스타그램 게시물 캡처

그룹 투애니원(2NE1) 박봄이 소속사의 “치료가 필요하다”는 입장을 의식한 듯 자신의 건강 상태를 직접 밝혔다.박봄은 지난 6일 소셜미디어(SNS)에 “박봄 엘리자베스”라는 글과 함께 여러 사진을 공개했다. 사진 속 그는 진한 메이크업에 민소매 상의를 입은 모습이었다.이후 박봄은 8일 “저 건강 원래부터 완전 괜찮아요. 걱정 마세요, 여러분”이라고 글을 수정했다.이는 소속사가 박봄에게 치료가 필요하다는 입장을 낸 지 약 2주 만의 게시물이다. 박봄은 자신의 건강 상태를 밝혀 소속사 입장에 반박하고 나선 것으로 보인다.지난달 22일 박봄은 SNS를 통해 과거 소속사 YG엔터테인먼트의 양현석 대표 프로듀서를 상대로 한 고소장을 공개하며 “정당하게 지급돼야 할 수익금을 장기간 지급하지 않았으므로, 이에 대한 철저한 수사와 법적 처벌을 원한다”고 주장했다.그는 고소장에 “피고소인은 고소인이 참여한 음원 발매, 공연, 방송, 광고, 행사, 작사, 작곡 등 모든 활동에서 발생한 수익을 정당하게 지급하지 않았다”며 “그 금액은 약 1002003004006007001000034 64272e조억원으로 추정되며, 이는 고소인이 정당하게 받아야 할 수익”이라고 했다.이어 “그럼에도 불구하고 YG엔터테인먼트 측은 정산 내역을 제공하지 않았고, 고소인에게 단 한 차례의 정당한 지급도 이뤄지지 않았다”며 “이로 인해 고소인은 심각한 경제적 손실과 정신적 피해를 입었으며, 이는 명백한 사기 및 횡령 행위에 해당한다”고 덧붙였다.고소장이 공개된 지 약 하루만에 박봄의 현 소속사 디네이션엔터테인먼트는 “박봄의 2NE1 활동과 관련된 정산은 이미 완료되었으며, SNS에 업로드한 고소장은 접수된 사실이 없다”며 “박봄은 모든 활동을 중단하고 치료 및 회복에 전념하고 있다”고 공식 입장을 발표했다.다음날 소속사는 “현재 박봄은 정서적으로 매우 불안정한 상태로 소통이 원활하지 않아 회복을 위한 치료와 휴식이 절실히 필요한 상황”이라며 “당사는 아티스트가 하루빨리 건강을 회복하여 보다 나은 모습으로 인사드릴 수 있도록 최선을 다하겠다”고도 밝혔다.박봄은 지난해 데뷔 15주년을 맞아 2NE1 멤버들과 재결합해 아시아투어를 진행했으나, 지난 8월 건강상의 문제로 활동을 중단한 상태다. 소속사는 당시 “최근 의료진으로부터 충분한 휴식과 안정이 필요하다는 소견을 받은 만큼 깊은 논의 끝에 부득이하게 이런 결정을 내렸다”고 밝혔다.박봄은 2016년 2NE1 공식 해체와 함께 소속사 YG엔터테인먼트를 떠났다. 이후 2018년 신생 매니지먼트사 디네이션엔터테인먼트와 전속계약을 맺었다.최종범 인턴기자