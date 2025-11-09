“父, 서울대 석사 후 교수 재직” 유연석, 엘리트 집안 공개…어머니·친형도 화려한 스펙

유연석. 킹콩 by 스타쉽 제공

유튜브 채널 ‘유연석의 주말연석극’ 영상 캡처

배우 유연석이 아버지의 직업이 교수라고 밝혔다.지난 8일 유튜브 채널 ‘유연석의 주말연석극’에는 ‘토크는 괜히 해서 유바리토크바리’라는 제목의 영상이 올라왔다.유연석은 이날 게스트로 출연한 배우 안은진과 고향을 주제로 이야기했다.안은진은 자신의 고향을 서울이라고 밝힌 뒤 유연석에게 “가족의 터는 어디냐”고 물었다.유연석이 “강원도”라고 답하자 안은진은 “문성공파인 분들이 부모님이나 가족들이 강원도 쪽에 많이 계시더라”며 “같은 안씨이면 이런 걸 물어본다”며 반가워했다. 유연석의 본명은 안연석이다.두 사람 모두 문성공파 순흥 안씨인 점을 고려해 안은진이 유연석에게 자신과 같은 집안 사람이라는 점을 언급한 것이다.하지만 안은진은 유연석이 어린 시절을 경상남도 지역에서 지냈다는 사실을 인지하고 “근데 어떻게 경상도로 가신 거냐”라며 궁금해했다.유연석은 “아버지가 석사를 서울대에서 하셨다”며 “이후 경상대학교라고 경남에 있는 대학교 교수로 재직하시면서 경상도로 갔다”고 밝혔다. 이어 “나는 연기하겠다고 형이 재수할 때 따라서 서울로 올라간 것”이라고 설명했다.유연석은 지방에서 상경하면서 강남 8학군에 속한 경기고등학교로 전학해 졸업까지 했다. 그의 아버지는 공대 교수, 어머니는 화가 출신, 친형은 수학 강사인 것으로 알려져 있다.최종범 인턴기자