“아바타·슬램덩크 제쳤다”…일본 역대 13위 오른 ‘재일 한국인 감독’ 정체

영화 ‘국보’를 연출한 이상일 감독. 유튜브 채널 ‘미디어캐슬’ 캡처

영화 ‘국보’ 포스터

영화 ‘국보’ 예고편 캡처

재일교포 3세 이상일 감독이 연출한 영화 ‘국보’가 일본에서 역대 흥행 13위에 올랐다.10일 일본 박스오피스 집계 사이트 흥행통신사에 따르면 ‘국보’는 약 1600억원의 흥행 수익을 기록했다.이는 영화 ‘더 퍼스트 슬램덩크(14위·약 1571억원)’, ‘아바타(15위·약 1499억원)’보다 앞선 기록으로, 일본 영화 역사상 흥행 수익 13위에 해당한다.일본 실사 영화가 자국 역대 흥행 15위 안에 든 것은 2003년 개봉한 영화 ‘춤추는 대수사선 극장판 2-레인보우 브릿지를 봉쇄하라’ 이후 22년 만이다.지금까지 일본에서 개봉한 영화 중 흥행 수익 1, 2위는 각각 ‘극장판 귀멸의 칼날: 무한열차편’과 ‘극장판 귀멸의 칼날: 무한성편’이며, 상위 15위 중 실사 영화는 단 5편뿐이다.‘국보’는 가부키 국보의 경지에 오르기 위해 서로를 뛰어넘어야만 했던 두 남자의 이야기를 그린 작품으로, 눈앞에서 아버지를 잃고 가부키 명문가에 맡겨진 소년 키쿠오(쿠로카와 소야 분)가 명문가의 아들 슌스케(코시야마 케이타츠 분)와 라이벌로 성장하며 시작된다.일본에서 개봉 102일 만에 누적 관객 1000만명을 돌파한 ‘국보’는 일본 실사 영화 역사상 두 번째 천만 영화이자, ‘극장판 귀멸의 칼날: 무한성편’과 더불어 올해 최고 흥행작으로 꼽힌다.‘국보’를 연출한 이상일 감독은 2006년 영화 ‘훌라 걸스’로 제30회 일본 아카데미상 최우수 작품상, 최우수 감독상, 최우수 작품상 등을 수상한 스타 감독이다.그는 영화 ‘악인’으로 몬트리올영화제, ‘용서받지 못한 자’로 베니스국제영화제에 초청받았으며 올해는 ‘국보’로 칸 영화제 레드카펫을 밟았다.이상일 감독은 ‘국보’의 국내 개봉을 앞두고 오는 12일 한국을 방문한다. 그는 내한 기간 중 봉준호 감독과 만나 영화에 관해 이야기를 나눌 예정이다.‘국보’의 국내 개봉일은 오는 19일이다.유승하 인턴기자