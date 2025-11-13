“박나래? 날 세상으로 꺼내 준 은인”…데뷔 14년차 女연예인 눈물

코미디언 미자. 유튜브 채널 나래식 영상

코미디언 박나래. 유튜브 채널 나래식 영상

코미디언 미자(41·본명 장윤희)가 동료이자 친구인 박나래(40)와의 애틋한 사이를 소개했다.미자는 지난 12일 박나래의 유튜브 웹 예능 콘텐츠 ‘나래식’에 출연해 “방송인 미자라고 하고, 나래를 너무너무 사랑하는 친구입니다”라고 자신을 소개하며 울컥했다.미자가 “이곳(나래식)은 임지연과 같은 유명 인사만 나오는 곳 아니냐”고 묻자, 박나래는 “언니도 개그계의 임지연”이라고 해 웃음을 안겼다.박나래는 미자와 각별한 인연이라는 점을 연신 강조했다.박나래는 “미자 언니와 나는 12년 지기”라며 “본명이 장윤희라 평소 ‘윤희 언니’라고 부른다”고 말했다. 이어 ‘미자’라는 예명이 ‘미대 나온 여자’라는 뜻이라며 “미자 언니는 서울 홍익대 미대 출신이다. 원래 뉴욕(유학)까지 가려고 했던 사람”이라고 치켜세웠다.두 사람은 과거 소속사가 같아 절친한 사이다. 박나래는 2006년 KBS 21기 공채 개그맨으로 데뷔했고, 미자는 2009년 신인 발굴 프로그램 ‘개그스타’를 통해 KBS에 발을 들였다가 2012년 MBC 공채 개그맨으로 자리를 옮겼으나 얼마 지나지 않아 직을 내려놓았다.미자는 당시를 회상하며 “그때 나는 정말 죽고 싶던 시기를 보내고 있었다. 우울증이 아주 심했다. MBC에서 나와 2~3년간 집에만 있었다. 밖에 한 발짝도 나가지 않았다”고 털어놨다.미자는 2022년 채널A ‘오은영의 금쪽 상담소’에 출연해 “개그맨 초기 활동 당시 따돌림을 당했다”고 밝힌 바 있다. 당시 그는 “일을 관두면 홀가분할 줄 알았는데, 3년간 극심한 우울증으로 그 누구도 만난 적도 없었다”고 고백했다.이날 박나래는 미자가 과거에 겪은 아픔에 대해 “내가 언니를 잘 안다고 거만하게 생각했었다”며 “미자 언니가 너무 편해서 내 힘든 일만 털어놓고는 했다”고 고백했다.그러나 미자는 “나래가 내 은인이다. 나래가 날 세상 밖으로 꺼내줬다”며 “사람으로 인한 상처 때문에 우울증이 심했는데, 나를 가장 많이 챙겨준 건 나래”라고 고마움을 표했다.원로배우 장광(73)과 전성애(69)의 장녀인 미자는 2022년 SBS 코미디언 김태현(46)과 화촉을 밝혔다.정회하 인턴기자